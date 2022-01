Os espectáculos de Touriñán e Remember Queen servirán para investigar sobre o cancro

O auditorio municipal Gustavo Freire acollerá no mes de febreiro dous espectáculos cuxa recadación irá destinada a tres proxectos de investigación sobre o cancro que se levan a cabo na cidade de Lugo. A iniciativa foi de Somos Unidos por el Cáncer, asociación que naceu enfocada ao cancro infantil e co tempo ampliou os seus servizos a adultos e incluso a enfermos e familias doutras doenzas, e conta coa colaboración da concellería de cultura.

O monologuista Xosé Touriñán traerá a Lugo o seu espectáculo ‘Tou aquí’o 2 de febreiro, dous días antes do Día Mundial contra o Cancro. O 19, aproveitando a proximidade do Día Mundial do Cancro Infantil (conmemórase o 15), o Gustavo Freire acollerá o musical Remember Queen, que estivo na Gran Vía de Madrid e xa se puido ver tamén en Lugo en outubro de 2019.

Unha das causas ás que se destinará o diñeiro que se obteña coa venda de entradas é a do laboratorio de nanoproteómica do Hula. Foi o primeiro destas características que funcionou en Galicia e traballa, xunto coa Universidade de Santiago, en varias investigacións sobre distintos cancros, como os de mama, os de vexiga e os de pulmón.

Os espectáculos tamén servirán para financiar outra investigación do Hula e da USC, neste caso sobre a importancia dos minerais na alimentación animal e a súa interacción cos cancros humanos. E o terceiro proxecto que recibirá apoio será o da facultade de Veterinaria que emprega o peixe cebra para investigar sobre o cancro de páncreas, entre outras enfermidades.

Touriñán actuará no auditorio municipal Gustavo Freire o 2 de febreiro e o espectáculo de Queen será o día 19

"Dende que empezou a pandemia vimos moi limitada a actividade da asociación. Case todo pasou a ser virtual..., e apetecíanos facer algo divertido, que axudara a esquecer os problemas por un pouco», explica José Manuel Vázquez, presidente de Somos Unidos. «Escollemos estes dous espectáculos porque eran os que mellor nos cadraban nas datas nas que queríamos facelos», engade.

A asociación cunta cuns 200 socios, entre individuais e familiares, e para formar parte dela simplemente hai que querer facelo, non é necesario ser doente nin familiar.

A actividade de Somos Unidos viuse condicionada pola pandemia, pero a asociación non deixou prestar en ningún momento algúns dos seus servizos máis demandados e que son gratuítos, como o piso para enfermos ou acompañantes de persoas hospitalizadas e o banco de perrucas.

O piso está na cidade de Lugo, dispón de tres habitacións —durante os meses con máis restricións foron dúas— e teñen preferencia os enfermos oncolóxicos que deben desprazarse ao hospital de Lugo dende outros lugares da provincia e os familiares que os acompañan, pero cando hai dispoñibilidade tamén se lles presta a persoas relacionadas con outras doenzas. Ten unha demanda importante, por exemplo, de mulleres da zona sur que reciben a alta tras pariren pero os seus nenos quedan hospitalizados e elas deben acudir con frecuencia a alimentalos e a acompañalos.

O bando de perrucas está formado neste momento por 18 cabeleiras grazas á colaboración de Rapunzel La casa del pelo. Dúas están en uso e todas son personalizables, destaca Vázquez.

A asociación foi ampliando os seus servizos en función das necesidades que ía vendo e que non sempre cubren as administracións. Tamén ten acordos con distintos profesionais (xurídico, psicólogo, sexólogo, fisioterapeuta...) para facilitar estes servizos a quen os precisa. Tamén fai labor de asesoramento.