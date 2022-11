Márius Rubiralta presidente de la Comisión Científica Externa del Campus Terra, destaca las fortalezas de la internacionalización de la especialización y la investigación para desarrollar el entorno socioeconómico gallego.

Campus Terra acaba de recibir la acreditación de campus de especialización del Sistema Universitario Gallego (SUG). ¿Qué implicaciones tiene este reconocimiento?

Los evaluadores que dieron el voto favorable a esta acreditación han puesto la atención en que las fortalezas del Campus Terra deben responder a un impacto social y económico importante. Es uno de los grandes retos de estos cuatro años. Establecer una investigación más internacional, consolidada, incorporando los fondos económicos que la Xunta inyecta al plan cuatrienal para generar un proyecto de tracción de talento, relaciones y redes, con otros campus y entornos universitarios en el ámbito europeo e internacional.

¿Cuáles cree que son las principales fortalezas de este Campus?

Su especialización en los ámbitos agroalimentario, forestal y rural. Son ejes fundamentales de las políticas europeas. Los retos en producción, alimentación saludable y segura y recuperación del entorno consisten en revertir políticas de abandono y cambio generacional. Es una gran oportunidad. La USC tiene una riqueza importante en ingenierías agroalimentarias y una fortaleza increíble en el ámbito veterinario, con grandes instalaciones en tecnología de los alimentos, las ciencias en general, las humanidades y la economía. La especialización pone en común de manera más transversal –no atomizada– estos conocimientos. Hay un buen diálogo y cada institución tiene su responsabilidad para generar ecosistemas de conocimiento y desarrollo innovador, proyectos de cooperación, de agregación estratégica, con solidez en el ámbito interior para la proyección internacional de Galicia como un gran entorno de especialización.

¿Le parece que el camino de la especialización es el mejor para reforzar los campus periféricos?

Así lo dicen las políticas europeas. Especialización no quiere decir exclusión. Responde a necesidades y compromisos en el territorio. La Xunta ha generado una política para crear estos faros de excelencia en conocimiento, innovación y producción. Son elementos de referencia internacional y uno de ellos es el Campus Terra.

¿Qué funciones tiene la CCE?

La Xunta ha generado dos comisiones. La de evaluación de la acreditación da la oportunidad de que en cuatro años y períodos posteriores se consolide esta especialización a nivel internacional. La Comisión Científica Externa, aporta seguimiento y acompañamiento a la dirección del Campus Terra y la sociedad de Lugo, ve cómo se desarrollan los indicadores estratégicos y establece correcciones que podrían hacerse. Valida que se recorren estos cuatro años con la velocidad adecuada.

Usted presidió la Comisión Científica Externa del Campus Terra en 2016. ¿Cómo ve la evolución?

Excelente. Unas buenas políticas públicas en el ámbito universitario son un incentivo al cambio que ya ejecutan muchas universidades, con una especialización acorde a las necesidades del territorio que apoya el desarrollo social y económico de un entorno económico y geográfico muy determinado y con problemáticas especiales.

¿Cuáles serían las claves del éxito?

Que el propio personal, tanto docente e investigador como de administración y servicios entienda que es en un proyecto de una transcendencia muy grande y por lo tanto que la hagan suya, la sientan y la desarrollen. No es un proyecto únicamente universitario. Esta es la dificultad. Nace del conocimiento y la investigación pero no puede desarrollarse sin la complicidad de los sectores políticos, económicos y productivos de la provincia.

Unha iniciativa a prol da transversalidade na I+D para afrontar novos retos

A convocatoria de proxectos colaborativos lanzada desde o Campus Terra da USC co obxectivo de potenciar a transversalidade na investigación e a colaboración entre equipos de áreas diferentes, propiciou dez novos proxectos de I+D que fan visible as posibilidades de afinidade en diferentes ámbitos de especialización.



O programa, dotado cunha achega económica global de 180.000 euros a repartir entre as propostas beneficiarias, serviu de estímulo para comezar novas liñas de traballo conxuntas que "permitirán valorar as sinerxías entre distintos grupos e ata poden servir de comezo doutros proxectos máis ambiciosos", sinalan Carmen Louzao, Ramiro Fouz e Marcelino Maneiro.



Estes investigadores da USC, que lideran proxectos sobre os riscos para a seguridade alimentaria causados polas toxinas emerxentes Brevetoxinas, a incidencia da separación das crías na saúde e no benestar en vacún de leite, ou o desenvolvemento de filmes con antioxidantes catalíticos para envasados activos, destacan as vantaxes destes proxectos participativos, "unha experiencia que pode abrir novas liñas no futuro".



Outro proxecto liderado por Ana Cabana explorará novos modelos de hortas en Lugo e a súa pegada agroecolóxica, na seguridade alimentaria e na resilencia local. A agricultura de precisión con millo forraxeiro centra a temática da acción coordinada por Javier Bueno na EPS de Enxeñaría, onde Miguel Ernesto Vázquez comanda outra iniciativa sobre deseño óptimo de infraestruturas sostibles. Un estudo morfolóxico e xenómico do sistema olfactivo do linguado senegalés e o seu cometido na reprodución en cautividade, liderado por Paulino Martínez, e traballos sobre cambio climático