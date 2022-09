Maribel López: "Un espárrago navarro no es como uno chino"

Podría haberse pasado la vida dando clase porque es maestra. Sin embargo, se casó con el hijo del dueño del ultramarinos con más solera de Lugo, La Sucursal, y a los 25 ya estaba vendiendo vinos y bacalao detrás del mostrador. Nunca llegó a poner el pie en una escuela.

¿Cuántos años lleva al frente de esta tienda?

Más de 40 años. Soy maestra pero nunca ejercí porque comencé a trabajar en esta tienda, después de casarme, y me quedé aquí.

¿Se le pasó por la cabeza alguna vez que dedicaría su vida a vender vinos y productos delicatessen?

No, si no fuese esto, yo me dedicaría a dar clase. Me gustan los niños aunque no tenga paciencia. Tengo cuatro hijos —separados solo por once meses— y seis nietos y si pudiese, me hubiese gustado tener doce.

¿Entendería su vida si, de repente, se eliminase todo el tiempo que estuvo detrás del mostrador?

No. Estoy encantada de haber atendido al público de Lugo y de lo bien que nos respondió. Incluso, ahora, nos llaman por teléfono y nos encargan, con toda confianza, que hagamos un regalo por un valor determinado a una persona. Y nos dejan elegir a nosotros lo que esa persona va a regalar a otra.

¿Cuál es el secreto para que una tienda lleve 82 años abierta?

Esta tienda la fundó mi suegro, Manuel Rodríguez Rodríguez, en 1940 cuando regresó de Cuba adonde había emigrado. ¿El secreto? Ser leal con la gente y dar buen producto y servicio.

¿Qué le pasa al centro para que sobrevivan pocos comercios?

El centro de Lugo no está vívido, ese es el problema.

¿Cómo está su nevera? ¿Se deja mucho dinero llevando para casa las mejores marcas?

Me gustan las delicatessen, ¡pero tengo un bolsillo!

¿Y qué metería en su propia cesta de la compra?

Un bacalao, un micuit de oca, un salmón, unas anchoas, unos espárragos de Navarra o un bonito de mi tierra, Burela.

¿Cómo le va con la inflación? Puso a estos productos, ya bastante caros, por las nubes.

Hay más inflación en la fruta que en las delicatessen. Al bacalao, por ejemplo, le están reteniendo el precio.

¿La marca se paga o no siempre?

En alimentación, pasa lo mismo que con los coches. En el 90 por ciento de las veces, sí, la marca se paga pero también es calidad. Un coche Mercedes responde porque es un Mercedes e, igualmente, no es lo mismo un espárrago de Navarra que uno chino.

¿Qué compran los turistas?

Aguardientes, vinos, quesos, chorizos y tartas.

¿Y los lucenses?

Bacalao, legumbres, arroz y también anchoas.

Díganos el artículo más caro que pueda tener en la tienda.

Un Petrus francés, que anda a 3.500 euros la botella. También un coñac Luis XIII, a 2.000. O un vino Vega Sicilia, a 300.

Y el más barato…

Una lata de anchoas ahumadas, a 5 euros.

¿Qué hará cuando se jubile?

No me jubilaré. Ahora tengo quien me releve y, quizás, me iré a mis clases de Inglés, de vacaciones... pero no dejaré de estar detrás del mostrador. La tienda me aporta el trato con la gente, a la que aprecio mucho.