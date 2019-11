La España vacía busca soluciones en Lugo

La España vacía, de la que la provincia de Lugo es un triste ejemplo, tiene muy poco tiempo para buscar y aplicar soluciones antes de cruzar el punto de no retorno. La sangría demográfica que se confirma año tras año, el envejecimiento de la población y la falta de incentivos sociales y económicos para fijar población en el ámbito rural están vaciando la mayor parte del territorio español sin que las distintas administraciones públicas se decidan a afrontar este problema con las políticas y las inversiones que la urgencia demanda.

En estas circunstancias, el diario El Progreso ha considerado necesario dar un paso adelante para situar en un lugar prioritario de la agenda social y política uno de los mayores desafíos a los que la provincia de Lugo se ha tenido que enfrentar nunca. La plasmación de ese primer paso, necesario pero solo el primero de los muchos que se deben dar, es el congreso Soluciones Inteligentes contra la Despoblación, que organiza junto con Next Educación y que se celebrará el próximo día 27 en la capital lucense y con el Círculo de las Artes como escenario.

El objetivo es implicar en la solución de este problema tanto a las instituciones como al tejido económico y social de la provincia

Once expertos ofrecerán sus opiniones y experiencias en busca de soluciones para un desafío tan inaplazable que Manuel Campo Vidal, periodista, sociólogo y presidente de Next Educación, considera que "será irreversible si no se soluciona en esta década". El desafío es de tal magnitud, advierten desde la organización de este congreso, que para revertir esta situación es necesaria no solo la implicación de todas las instancias administrativas, sino de toda la sociedad para articular estrategias transversales en las que se impliquen también el mundo empresarial, el universitario y todo el tejido asociativo.

COMPROMISO COLECTIVO. Se trata, en este sentido, de "ofrecer planes, medias y ayudas públicas para el desarrollo de poblaciones que han perdido derechos y servicios básicos. Pero resulta imprescindible también contra con el impulso de otras iniciativas privadas y con el talento de emprendedores que apuesten por vivir en los pueblos", según explica la organización de esta jornada de análisis.

En la misma, de hecho, se podrá escuchar a algunos de esos emprendedores y a impulsores de este tipo de iniciativas que ya se han puesto en marcha con éxito en nuestro país en incluso en nuestra provincia.