Esgrime dos cuchillos porque no se le dejó entrar a un bar de Lugo y acepta 6 meses

Un joven que esgrimió dos cuchillos a las puertas de un bar de Lugo porque el propietario no le dejaba entrar, y además amenazó a un Policía, reconoció los hechos y aceptó una condena de seis meses de prisión. El acusado reconoció que en el momento del altercado -la noche de Reyes del pasado año- padecía una fuerte adicción al alcohol, por lo que posteriormente decidió someterse a un tratamiento de deshabituación, que continúa con éxito en la actualidad. Por este motivo, las partes aceptaron suspenderle la pena de cárcel, a condición de que no vuelva a delinquir en tres años y continúe el tratamiento.

Según quedó recogido en el escrito de acusación de la Fiscalía, el 5 de enero de 2018, sobre las nueve y cuarto de la noche, el acusado acudió a un bar de la capital y el propietario no le permitió la entrada, por lo que le dirigió varios insultos y se marchó. Sin embargo, quince minutos más tarde, el joven regresó al establecimiento, "mostrando una actitud agresiva y amenazante" y golpeó el cristal de la puerta de acceso, al mismo tiempo que instaba al dueño a salir al exterior, manteniendo en todo momento una mano dentro de uno de sus bolsillos.

Al observar su actitud, un agente de la Policía Nacional que se encontraba en ese momento en el exterior del local, fuera de servicio y vistiendo de paisano, se acercó al joven y le pidió que se marchara. Además, le dijo que había menores dentro del establecimiento y le pidió que no montará follón.

En ese momento, el acusado, "haciendo caso omiso a dicha advertencia", abrió la puerta del bar y comenzó a insultar a todas las personas que había en el interior. El agente se identificó como Policía Nacional y el joven sacó del bolsillo un cuchillo de cocina -de unos 19 centímetros de hoja- y lo amenazó con él, al mismo tiempo que le decía: "me da igual que seas madero; me comes el rabo. Ven si tienes cojones, que te mato". Acto seguido, sacó de la espalda otro cuchillo de cocina, de la misma medida, y lo esgrimió hacia él.

El agente entró en el establecimiento y cerró la puerta con llave para evitar que el acusado entrara, mientras que el chico permaneció a las puertas del local esgrimiendo las armas. Finalmente, llegaron varias patrullas y el joven huyó corriendo del lugar.