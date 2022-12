"Los esfuerzos que los médicos hacen a mayores deberían estar bien retribuidos"

En un momento de evidente escasez de sanitarios, el presidente de los médicos lucenses, Eduardo Iglesias, defiende medidas de largo alcance, "no parches", y consensuadas.

En la reunión del Consello de Colegios Médicos con el conselleiro y el presidente de la Xunta hablaron de la reorganización de Atención Primaria. Usted mismo negó después que se refiriese a cierre de centros. ¿Qué quiere decir esa reorganización? ¿Qué proponen exactamente los colegios para la Primaria?

No se hicieron propuestas concretas, sino una pequeña tormenta de ideas. Cuando hablamos de organización enseguida se asumió que nos referíamos al cierre de centros y no es así. Lo que sí decíamos es que la sanidad necesita un pacto global a largo plazo con participación de todos los estamentos. Planteábamos el problema que tienen, sobre todo, en algunos PAC de Pontevedra, en los que no hay médico. Ponen a una enfermera y se llegó a decir que con un cursillo de tres horas se les habilitaba para atender el PAC. Nosotros entendemos que no, creemos que si un PAC tiene que tener un médico, enfermera, auxiliar... debe estar todo ese personal para funcionar correctamente. Si no hay médico, ese PAC no debe estar abierto. Tendrás que redirigir a la gente a donde hay un centro con médico siempre que no consigas a un médico para hacer una sustitución en ese PAC.

O sea que sí hablaron de cierres pero puntuales.

Claro. Cierres cuando no tienes a un médico para ese PAC. O enfermeras, que también tienen sus funciones y a lo mejor tampoco puedes abrir un PAC sin ellas.

¿Estarían los colegios médicos dispuestos a apoyar medidas como que un médico de Primaria hiciera mitad de su jornada en un centro y la otra mitad en otra, o unos días en un centro y otros en otro? Que rotasen los médicos para dar cobertura a distintas poblaciones.

Creo que dividir la jornada no es la mejor forma de trabajar. Si te retrasas en tu primer destino llegas tarde al segundo. En tal caso, en jornadas completas. Pero, insisto, creo que debemos sentarnos todos y buscar un acuerdo a largo plazo. Hay que recordar que, cuando tienes consolidado tu puesto de trabajo, tienes unos derechos adquiridos. A nadie nos gusta que nos cambien nuestra forma de trabajar después de llevar 20 años en el sistema y estar haciendo un trabajo de forma ordenada. Hay que buscar el consenso, especialmente en este contexto en el que hay déficit de médicos y lo va a seguir habiendo porque se están jubilando los del baby boom, los que se formaron cuando entraban mil estudiantes en Medicina, antes de que hubiera numerus clausus. Según algunos estudios ese déficit durará hasta pasado el 2030.

Futuro

¿Cree que veremos PAC sin médico en la provincia de Lugo?

Creo que no. Lo que trasladamos a la Consellería es que si falta el médico, falta la atención, el diagnóstico y el tratamiento, ya no es un Punto de Atención Continuada.

¿Cuál es la medida, realista y posible, más urgente que hay que tomar para dar una buena asistencia y evitar la sobrecarga?

Ahora se están haciendo prolongaciones de jornada. El médico hace el trabajo de su cupo y luego prolonga su jornada para atender el del compañero ausente. Creo que esa es una fórmula posible pero no puedes tener 70 pacientes por la mañana y 30 por la tarde, eso es inasumible. Se están reclamando agendas que no superen 35 pacientes en jornada ordinaria para dar una atención de calidad. Y por la tarde se repartirían entre los del centro y serían otros 15 pacientes. Creo que algo así muchos médicos de Familia lo asumirían.

¿Qué pasa con los centros con un solo médico?

Eso es complicado porque la única opción es tirar de lista.

O sea que la solución es la que ya se está aplicando, prolongaciones de jornadas e intersustituciones.

Sí, bien retribuidas. Porque los esfuerzos que la gente hace a mayores deberían estar bien retribuidos. La hora de guardia se está pagando a 29 euros la hora y creo que a un profesional que ha estudiado 6 años, hace un mir, 5 de especialidad y lleva 30 años trabajando a lo mejor hay que pagarle más. Y no solo eso, muchos médicos no se sienten reconocidos.

¿Es ahora mismo el complemento específico, conocido como el de exclusividad, un arma de negociación? ¿Se avienen los colegios a asumir las medidas que proponga la consellería para Primaria a cambio de que los que combinan pública y privada lo cobren?

No, para nada. Lo solicitamos porque Asturias y Galicia son las únicas comunidades que no lo pagan y porque defendemos a todos los colegiados, trabajen en la pública o la privada. Entendemos que el sistema tiene las armas suficientes para controlar que el que trabaja por la mañana en la pública y por la tarde en la privada cumple sus horas, guardias y actividad como el resto de sus compañeros. A igual trabajo entendemos que debe cobrar igual sueldo.

Exclusividad

¿Por qué alguien que compatibiliza pública y privada debe cobrar un complemento pensado para reconocer a quien ejerce solo en la pública?

¿Qué diferencia hay entre uno y otro si hacen las mismas horas? Antes se intentaba con esa diferencia que no hubiera picaresca, pero ahora con los sistemas de inspección no la hay.

Un médico que trabaja en la pública por las mañanas, en un servicio con mucha lista de espera, al que se le pide que haga peonadas [horas extra] para aligerar la lista y decide no hacerlas porque tiene consulta por la tarde en la privada ¿debe cobrarlo también?

Las peonadas se cobran a mayores y son voluntarias para todos. Puede renunciar a hacerlas quien trabaja en la privada pero también quien solo está en la pública, ¿por qué es diferente uno y otro caso?

Porque en gran medida, la privada se beneficia de las listas de espera de la pública. La demanda de la privada crece a medida que aumenta la lista de espera de la pública.

Yo voy a trabajar, tengo 30 pacientes y veo a los 30, no me hago el remolón y veo 15 y que suba la lista de espera. Voy a quirófano, hay planificadas 6 cirugías y hago las 6 como el resto de mis compañeros. El que tiene privada no se está beneficiando de algo que él particularmente provoque.

¿Cree que el cobro de ese complemento podría llevar a algunos médicos que trabajan solo en la privada a volver a la pública?

Puede que alguno se lo plantee, pero el que ya salió de la pública y tiene su práctica privada consolidada va a ser difícil.

¿Le convencería a usted?

No. Pedí la excedencia en el 2010, llevo 12 años exclusivamente en la privada y no me lo plantearía.

Acaba de anunciar el Ministerio que permitirá la jubilación activa de médicos y pediatras de Primaria, con jornadas de hasta el 50% y cobrando el 75% de la pensión. Imagino que los colegios aprecian esta medida.

A mí me gusta. Conozco a muchos compañeros que disfrutan con su trabajo y que cuando llega el momento lo pasan mal por jubilarse. Ahora hay la posibilidad de pedir continuar hasta los 70 y muchos ya lo están haciendo.

¿Cuándos se podrían acoger a esta medida?

En Lugo hay 197 médicos de Primaria y 12 pediatras que tienen entre 60 y 70 años. Creo que es algo que se acabará por abrir a otras especialidades porque hay más con déficit de profesionales.

El colegio está manteniendo reuniones con las asociaciones de pacientes, ¿qué conclusiones está sacando de estos encuentros?

Cuando llegamos al colegio nos planteamos abrirlo a la sociedad. Las asociaciones nos felicitaron por esta medida. Nos trasladan problemas que ven, a veces de comunicación con el hospital, y nosotros se las hacemos llegar al hospital. A ellos les resultó satisfactorio y a nosotros más. Hay que recoger la opinión de todos porque la sanidad es de todos.