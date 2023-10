"Escuché la peor frase que puede escuchar una mujer: no hay latido"

Hay una razón por la que gran parte de las mujeres no hacen público que están embarazadas hasta que no han superado los tres meses de embarazo: el miedo a perderlo. Hay mayor riesgo de aborto espontáneo en ese primer trimestre y muchas sienten que si superan ese umbral pueden estar tranquilas. A Rosana López Fernández le pasó. Viendo lo bien que iba su embarazo, con controles absolutamente normales, nunca se imaginó que fuera a tener problemas más adelante.

Con 36 años y embarazada de su segundo hijo, una niña en este caso, Rosana empezó a tener contracciones el pasado 21 de diciembre, el día exacto en el que salía de cuentas. Solo dos días antes había acudido a una cita de Ginecología del Hula donde le dijeron que todo iba perfectamente.

En el hospital recuerda que el monitor emitía un latido lejano y rapidísimo, que el personal tenía caras circunspectas, que había más sanitarios que de costumbre. Le hicieron una ecografía. "Me dijeron la que creo que es la peor frase que puede escuchar una mujer: no hay latido. Pensé que me iba a volver loca, no paraba de preguntar por qué a mí, qué había hecho yo mal. Me di cuenta de que el latido que había escuchado antes era el mío", explica.

Sin tiempo para asumir la muerte de su hija, Rosana tuvo que enfrentarse al parto. "Me ayudaron a acelerarlo, me pusieron oxitocina, me metieron en la sala que habían utilizado para el aislamiento de covid para que no escuchara a otros bebés llorando", cuenta. "El personal del paritorio tuvo un trato excelente, muy cuidadoso. Especialmente el de una ginecóloga que me explicó las cosas de manera muy delicada, se portó muy bien conmigo y me vino a ver a planta después aunque no le tocaba estar allí. Lo único que eché de menos fue asistencia psicológica desde el minuto uno porque es verdad que se necesita, yo lo único que quería era morirme", cuenta.

Antía nació a las 00.50 del día 22 de diciembre. Plantearon a Rosana y a su marido la posibilidad de verla. No quisieron, aunque ella está ahora convencida de que se ha equivocado y que debería haberlo hecho. "Después la funeraria ofreció a mi familia verla y mi suegra le hizo una foto. Finalmente en junio me decidí a ver la foto, hasta entonces no me sentía preparada. Tenía miedo a lo que me iba a encontrar", explica. Ahora la mira "todos los días".

Pese a ser consciente de que todos los duelos son personales, cree que el apoyo psicológico temprano puede ayudar a mujeres en su situación a avanzar en ellos mejor, más respaldadas. Piensa que quizás le hubiesen recomendado ver a su hija al nacer, por ejemplo.

ALTA. Doce horas después de su parto, y después de pasar por planta de Ginecología (no de Obstetricia para no compartir espacio con madres felices y bebés ruidosos), Rosana estaba de vuelta en casa con una cita en Psicología para un mes después. Por delante tenía unas navidades, el tercer cumpleaños de su hijo Xoel que cumple el 29 de diciembre, "mucha culpa porque las madres nos culpamos" y cero ganas de explicar a nadie fuera de su familia más cercana qué había ocurrido.

A la semana siguiente estaba ya en la consulta privada de una psicóloga porque no se veía capaz de aguardar cuatro semanas más por la cita la Seguridad Social. A día de hoy sigue viéndolas a ambas y a menudo siente que, incluso así, las consultas se le hacen pocas. "Es muy duro, es durísimo. Nadie te prepara para algo así, yo no creía que me podía pasar y ahora sé que le pasa a mucha otra gente", admite.

Algo tan visible y feliz como un embarazo se convierte en motivo de conversaciones muy complejas y dolorosas cuando se sufre una muerte perinatal. "Recuerdo que salí a comprar el regalo de cumpleaños de mi hijo, estaba en la Praza Maior y pensaba: por favor que nadie me pregunte nada, por favor que no me encuentre a nadie conocido y tenga que decir nada", dice. La vuelta al cole de Xoel fue parecida. "Sabía que los niños me iban a preguntar porque los niños preguntan esas cosas", dice.

Fueron las propias matronas las que le explicaron que tenía derecho a una baja maternal de 16 semanas. "Supe después que si tu hijo muere con menos de seis meses no tienes derecho a esa baja maternal. Podrás acogerte a una baja psicológica, pero no maternal, lo que no me parece justo. Mi marido tampoco tuvo baja. Se murió su hija y tuvo que ir a trabajar", cuenta.

TRABAJO. La pareja lleva un tatuaje recordando a Antía, con su fecha de nacimiento, el día en el que cambió su vida "para siempre". "Yo no he vuelto a ser la misma. He tenido que dejar el trabajo porque trabajaba en una tienda de bebés. No me veía capaz de seguir atendiendo a madres y niños después de lo que me pasó. Me afecta muchísimo ver a bebés, especialmente niñas", cuenta.

Rosana ha accedido a participar en este reportaje porque cree que hace falta visibilizar la muerte perinatal y particularmente en Lugo. Ha investigado y encontrado a otras mujeres que han pasado por la misma experiencia y se ha dado cuenta de que hay muchas y de que apenas se habla del tema.

En Lugo, ni siquiera hay una asociación centrada en este tipo de duelo, algo que sí hay en otras provincias. Está en contacto con Volvoretas no Ceo Zona Norte, ubicadas en la zona de Ferrol. Quisiera que hubiera un colectivo similar en su ciudad. "He recibido mucho cariño y empatía de mucha gente, pero creo que nadie me puede entender tanto como otra madre que haya pasado por lo mismo", reconoce.

SIN AUTOPSIA. Han pasado diez meses y sigue pendiente del resultado de la autopsia de su hija. Ha tenido varias consultas para hacerse pruebas y tests que puedan explicar lo ocurrido, algo que inicialmente los médicos atribuyen a una muerte súbita intraútero, y va siempre con la esperanza de que esa vez le den a conocer el informe, por ahora sin éxito. "Me parece demasiada espera. Soy consciente de que quizás no sea concluyente, ya me lo han advertido, pero me gustaría conocer el resultado de la autopsia y pasar, por lo menos, ese capítulo", dice.

Antía fue la primera niña lucense inscrita en el registro de niños sin vida y no, como ocurría antes de una reciente modificación de la ley, en el legajo de abortos. "Ahora asociaciones de madres en otras provincias están reclamando que los niños como mi hija aparezcan en el libro de familia", explica Rosana.