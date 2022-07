"Escribir mi primera novela es lo que más disfruté en mi vida"

Se acaba de estrenar como novelista y asegura que está viviendo una de las etapas más ilusionantes de su vida. La pandemia y el confinamiento la llevaron a hacer realidad el sueño de ser escritora de esta lucense, doctora en Derecho Medioambiental y asentada en México, donde fundó y ahora dirige, como rectora, dos universidades online: la Escuela Jacobea de Posgrado y la Escuela de Estudios Ambientales.

¿Cómo se decidió a escribir esta primera novela, ‘Centennials 2047’?

Es la primera vez que escribo literatura pero, en cambio, llevo ya treinta años escribiendo en el mundo académico, especialmente libros sobre derecho ambiental. Siempre tuve la cosa de escribir novelas pero lo veía más para cuando jubilase. La pandemia adelantó este proceso y, aprovechando ese tiempo en el que comenzamos a trabajar más desde casa, me decidí a escribir literatura y así salió esta novela.

Que es de ciencia ficción...

Sí, ciencia ficción o distopía. La novela construye el mundo que podría haber en 2047. Consta de cinco capítulos en el que el protagonista vive diferentes aventuras en distintos lugares como Venecia, Nueva York y Lugo, entre otros sitios como el Amazonas, Madrid, Tokio o Washington, donde hay un centro de aviación ultraterrestre. Es una novela en la que se hace una descripción del mundo y donde se habla de la desaparición de varios países, que tiene lugar entre los años 2019 y 2047, por la aparición de varias pandemias y la crisis económica.

¿Y qué cuenta de Lugo?

En Lugo, se crea un centro financiero en Os Ancares, una especie de Silicon Valley, y también hay una zona musulmana.

¿Hay alguna intencionalidad en la elección de la temática de esta primera novela?

No, quizás lo que haya es una reflexión sobre el tema ambiental.

¿Cuánto tiempo le llevó escribirla?

Un año. Comencé en abril de 2020 y terminé en abril de 2021.

¿Aprovechó el confinamiento?

En México, estuvimos cuatro meses confinados y, claro, lo aproveché pero no me llegó ese tiempo para terminar la novela.

¿Se dejó llevar por la inspiración para discurrir el argumento de la novela o hubo una planificación previa de lo que quería contar?

Dejaba fluir la inspiración en todo momento. Escribía como me apetecía. Lo hacía meramente por placer. Por eso mismo, puedo decir, a estas alturas, que fue lo que más disfruté hasta ahora en mi vida.

¿Cómo se puede conseguir un ejemplar del libro?

En Lugo, se vende en la librería Balmes, pero también, como fue editado por Amazon, se puede adquirir a través de esta plataforma, tanto en versión digital como impreso con tapa dura o blanda. En Amazon, se imprime por demanda de los lectores.

En vistas de que quedó tan encantada con esta experiencia, ¿está preparando ya una segunda novela para sacar próximamente?

No, de momento, no. Ahora, estoy preparando la edición en inglés de ‘Centennials 2047’. Ya tengo un agente literario que la distribuirá en Estados Unidos y me hace mucha ilusión este proyecto.

¿Podría decirnos de dónde sale el seudónimo con el que firma la novela, T.G. Silversmith?

La familia de mi padre es de Monterroso, de la casa de Os Plateiro. Y la traducción de platero al inglés es silversmith. De ahí el seudónimo que elegí.

¿Y por qué quiso firmar con un seudónimo y no con su nombre?

Tengo mucha obra publicada con mi nombre, Tania García López, sobre derecho ambiental, y quería separar una cosa de la otra.

¿De alguna manera el principal problema medioambiental actual, el cambio climático, está presente en esta novela?

Sí, en la novela hay una subida muy fuerte del nivel del mar, pérdida de biodiversidad y problemas en el aire. El medio ambiente está presente en todo el libro. De hecho, los títulos de los cinco capítulos son: ‘Agua’, ‘Aire’, ‘Biodiversidad’, ‘Costas’ y ‘Bosques’.

"Reflejo en el libro los rasgos de la generación de los centennials a través de mi hijo"

Parece un poco siniestra la temática de la novela, ¿no es así?

No, intento que sea esperanzadora a pesar de todo lo malo que pasa en la novela.

Su especialización en Derecho Medioambiental se trasluce en esta obra con su preocupación por el cambio climático.

¿Hay algo más de su vida personal que se deje ver también en la novela?

Hay algo de influencia de mi hijo, pero solo para fechas y para reflejar los rasgos de su generación, los centennials, aquellos nacidos entre los años 2000 y 2001 que tendrán 47 años en 2047, fecha en la que está ambientada la novela.

¿Y cómo se imagina a esa generación con 40 y tantos años?

Me los imagino muy diferentes a nosotros, culpándonos de la contaminación, de cuidar poco el medio ambiente y sustituyendo la familia, en algunos casos, por amigos y otras personas afines a ellos. Así es como pienso yo que serán los centennials.