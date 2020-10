La Escola de Música solo aceptará este año alumnos de cursos pasados

El Concello prepara la reapertura de la Escola de Música, pero el centro municipal no aceptará este año nuevos alumnos. Solo podrán matricularse estudiantes que ya recibieran clase allí en cursos pasados.

La concejalía de cultura anunció este viernes el inicio del proceso de matrícula y puesta en marcha del centro, a la vez que el PP criticaba que a estas alturas no se hayan iniciado aún las clases, algo que la edil Beatriz Vázquez atribuyó a la "falta de previsión" del gobierno.

El Partido Popular también criticó que el plan aprobado por el departamento de cultura ni siquiera garantiza la plaza a todos los alumnos del año pasado.

El departamento de cultura, en tanto, subrayó la "situación excepcional" provocada por la pandemia y dijo que dar cabida solo a alumnos de cursos pasados fue la mejor solución posible para garantizar que todas las personas ya matriculas en la escuela mantuvieran la plaza

El proceso para la apertura de la escuela se pone en marcha una vez elaborado el protocolo de seguridad elaborado para evitar contagios por el covid y que contiene medidas como que las clases sean individuales.

Así, el departamento que dirige Maite Ferreiro anunció que la escuela municipal ofrecerá este año clases de clarinete, saxofón, gaita, fagot, trompa, trompeta, trombón, bombardino y tuba, percusión y piano, que tendrán una duración de 30 minutos y serán individuales.

También se ofrecerán de forma presencial clases de música y movimiento para niños nacidos en 2015, formación básica, con un grupo para nacidos en 2014 y 2013, y lenguaje musical, para nacidos en 2012.

De forma telemática se darán los cursos 2 y 6 de lenguaje musical y todos los cursos para adultos, avanzó Ferreiro, que avanzó que en un primer momento no se formarán las agrupaciones musicales de la escuela, a la espera de que mejore la situación sanitaria.

Cultura no avanzó aún la fecha de inicio de las clases y el PP expresó su temor a que haya aún que esperar a que comiencen las clases, ya que aseguró que aún no se comenzaron a adaptar las clases a las normas de seguridad que impone la pandemia. Por ejemplo, dijo Beatriz Vázquez, no se han colocado elementos de separación entre profesor y alumnos ni se han señalizado los circuitos de entrada y salida al centro.

Cultura, en tanto, destacó que el protocolo elaborado contempla medidas como que los instrumentos compartidos sean desinfectados después de cada uso, igual que el mobiliario y los accesorios. A esas normas básicas de higiene se sumarán las habituales de distancia.