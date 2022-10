La Escola Municipal de Música de Lugo prestará 25 instrumentos a sus alumnos

La Escola Municipal de Música de Lugo, que dirige Víctor González, comenzará estos días la entrega de 25 instrumentos que forman parte de su banco, según dieron a conocer el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, y la concejala de Cultura, Maite Ferreiro.

Los préstamos durarán como máximo un año y cada estudiante solo pudo optar a uno. Para la adjudicación se tuvo en cuenta la renta familiar.

"Trátase dun servizo para cubrir a demanda do alumando que non pode facer fronte á inversión que require un instrumento musical. Así garantimos a igualdade á hora acceder á iniciación no mundo da música de todas as persoas independentemente da súa capacidade económica", afirmó Maite Ferreiro.

Los instrumentos que se tienen que devolver a final de curso son siete clarinetes, cuatro trombones, cinco trompetas, tres saxofones, un fagot, dos bombardinos, una tuba, una trompa, una gaita y tres packs de percusión.

Maite Ferreiro, que indicó que “se cubriron todas as solicitudes de instrumentos que se presentaron”, aseguró que "imos a seguir potenciando" esta iniciativa de la Asociación de Usuarios da Escola de Música.