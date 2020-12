El escaso número de fontaneros ralentiza las reparaciones en casa

Lograr los servicios de un fontanero o calefactor para realizar cualquier clase de reparación u obra nueva es prácticamente una quimera para muchos lucenses, que en ocasiones ven como su espera supera la estimación previa.

Poseer en la agenda el teléfono de uno de estos profesionales cualificados, y que pueda acudir al domicilio en fechas próximas, es casi un lujo.

La poca vocación de los jóvenes por este oficio, unido a la escasez de centros para recibir los conocimientos que le permitan al alumno encaminar su futuro profesional hacia este sector, son dos de las principales causas del reducido número de fontaneros o calefactores.

Las empresas del sector se encuentran en estos momentos desbordadas por el ingente número de peticiones que no pudieron ser atendidas durante la pandemia, ante la imposibilidad de acceder a los domicilios de forma presencial para realizar una reparación en su sistema de suministro de agua o en la calefacción.

Si la llamada se produce desde una compañía de seguros o una empresa que gestiona comunidades de vecinos, la respuesta suele ser más corta que si la solicitud corre a cargo de un particular. Es entonces cuando las diligencias pueden dilatarse durante más allá de las 48 horas.

"La mayoría de los profesionales del sector en la provincia tenemos carga de trabajo durante varios meses. En mi caso personal, tengo contratos asegurados hasta el mes de abril, pero aun así, si cualquier cliente me llama para requerir los servicios de mi empresa, el tiempo de respuesta va de las 24 a las 48 horas, en el caso de una avería de urgencia", reconoce Daniel Rois, presidente de la Asociación Empresarial Lucense de Fontanería, Calefacción e Afíns (Alufonca).

La especialización del colectivo hace que las averías más urgentes en domicilios particulares sean ahora la prioridad ante la escasa cantidad de obras nuevas de mayor envergadura y que requerían del servicio de oficiales de fontanería durante un mayor tiempo.

"Ya no hay grandes trabajos de viviendas nuevas en las que podían tener trabajo asegurado durante uno o dos años. Ahora la mayoría de nuestra carga de trabajo es en domicilios particulares", recalca el presidente de Alufonca, una asociación que engloba a 250 profesionales de la fontanería o calefacción en la provincia.

REFORMA. Los propietarios o arrendatarios de viviendas aprovecharon los meses de confinamiento para planear reformas o mejoras en sus inmuebles.

"La mayor demanda que tenemos actualmente se basa en la reforma de baños y cocinas", manifiesta Rois, quien tiene en las personas mayores a uno de su mejores clientes. "Por cuestiones de movilidad, quieren cambiar las bañeras por duchas, ya que es más cómodo para ellos", asegura.

Sin relevo generacional

La jubilación de algunos de los referentes del sector en la provincia durante los últimos años ha ahondado todavía más, si cabe, en el problema de falta de personal cualificado y, sobre todo, de jóvenes que quieran encaminar su carrera profesional hacia esta rama.



"Es verdad que es un problema en nuestro sector. Cada vez hay menos personas que quieran hacerse fontaneros o calefactores. También nos perjudicó la huida de profesionales cualificados a otros sectores, como la construcción, durante la última crisis económica, y ahora ya no quieren volver al oficio", matiza Daniel Rois.



Cursos y certificaciones

El relevo generacional es un problema en el sector desde hace años. "Desde Alufonca organizamos cursos y certificaciones para enseñar el oficio pero desde hace años ya no se hacen. Ya se lo comentamos a la Xunta de Galicia para que los reactivase pero, de momento, no hemos tenido éxito", comentó el máximo responsable del sector en la provincia.



Especialización

En la actualidad, la especialización del sector hace que las consultas sean atendidas por un profesional cualificado en una materia concreta, como los calefactores. El perfil del profesional ha variado con el paso de los años. Si un propietario o arrendatario descubre una avería en la calefacción de su inmueble, no solo deberá llamar al calefactor sino que también requerirá de los servicios de un electricista.



250 fontaneros

Alufonca cuenta en la actualidad con 250 fontaneros y calefactores asociados a este gremio provincial.