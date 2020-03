La escasez de alcohol impide que las farmacias elaboren gel desinfectante

No hay mascarillas, no hay guantes y tampoco hay gel hidroalcohólico. En ambos casos, material indispensable para frenar el contagio por coronavirus que debería estar al alcance de la población en cualquier farmacia o incluso supermercado. Pero no está siendo así.

Encontrar mascarillas o gel hidroalcohólico en una farmacia de Lugo es hoy una tarea nada fácil. En la mayoría, la respuesta es: “No tenemos”. En unas pocas, hasta hace unos días, se vendían geles hidroalcohólicos elaborados en las propias boticas con una fórmula magistral, permitida por la Xunta cuando hace once años apareció la gripe A. En otras, se está vendiendo en cantidades muy pequeñas —frascos de 70 mililitros— y hay pocas existencias. A lo sumo, se hacen pedidos para empresas y para eso también hay una lista de espera bastante larga.

“Nosotros, para salvar la falta de existencias, estuvimos haciendo gel hasta que se nos acabaron los productos”, afirmaron en una de estas farmacias que elaboraban su propio producto.

En otra botica, que también hizo el gel, las dificultades llegaron también al no servir la distribuidora farmacéutica ni termómetros, ni tampoco alcohol, uno de los componentes del producto. “Dixéronnos que, por orde do Goberno, non nos podían vender alcol xa que prima máis envialo aos hospitais. O mesmo está pasando cos termómetros”, asegura un trabajador de otra farmacia, que espera que mejore la situación y haya más existencias pronto.

Lo mismo sucedió con las mascarillas. Algunas farmacias las compraron, pero a más de 6 euros cada una

Mientras, el poco gel hidroalcohólico que está a la venta se cotiza a precios desorbitados debido a la alta demanda. Así, por ejemplo, en algunos sitios se vendió el medio litro de este producto, en los últimos días, a 15,75 euros mientras que en otros el precio era —aunque aún alto­— justamente la mitad, a 18 euros el litro. Hace solo unas semanas, el medio litro estaba a poco más de 2 euros en un hipermercado.

Ese precio no se encuentra ahora ni siquiera en los envases más pequeños. El de 70 mililitros costaba esta semana en una farmacia de Lugo 3,95 euros. En otra botica, se vendía a 4 el frasco de 100.

