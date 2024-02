Escape de gas en Santo Domingo: "Mi compañera estaba en el almacén y no la avisaron"

Al final todo se quedó en un susto sin mayores consecuencias, pero durante hora y media la zona de la Praza de Santo Domingo y las calles aledañas, en especial Rúa Raiña, parecieron el escenario de una película de catástrofes, con bomberos desplegándose para sacar de los establecimientos abiertos a trabajadores y clientes, coches de Policía bloqueando accesos y agentes precintado calles, mientras un pequeño ejército de operarios trataban de localizar y sellar el motivo de semejante despliegue: una tubería de gas que una máquina perforadora había agujereado por error.

Los hechos sucedieron en torno a las 14.30 horas, en los trabajos que se realizan en la parte baja de Santo Domingo, en el tramo de salida del párking y en su zona más pegada a las fachadas. El operario de una de las máquinas taladradoras que participan en los trabajos de peatonalización de la plaza perforó por error la canalización del gas y se produjo un escape de considerables dimensiones.

El olor era perfectamente perceptible, como explicaron varios testigos, no solo en el interior de algunos establecimientos sino en la propia calle, dependiendo de la dirección del viento. Tras el aviso de los operarios, se puso en marcha el protocolo para escapes de gas y Policía Local y Bomberos procedieron a bloquear todos los accesos y a precintar las calles, que en el caso de Raíña fue hasta su cruce con Xoán Montes. El corte dejó a muchas viviendas del centro sin gas hasta media tarde.

Los bomberos, en Santo Domingo. SEBAS SENANDE

Además, los bomberos procedieron a evacuar al personal de todos los comercios cercanos a la fuga. Si bien a esa hora la mayoría estaban cerrados, sí había algunos con horario continuado, como Bimba y Lola, que estaba además pegado a fuga. Las dependientes tuvieron que salir a la calle, como las de la zapatería que está casi enfrente y las de otro par de comercios cercanos que también estaban abiertos. "Antes de dejarnos entrar otra vez", explicaba la encargada de Bimba y Lola pasadas las cuatro de la tarde, "vinieron los bomberos con los medidores de gas. Nos dijeron que dejásemos abiertas las puertas y ahora huele menos, pero abajo, en el almacén, todavía huele bastante".

Trabajadores de negocios de la Rúa da Raíña, en la calle. SEBAS SENANDE

En también se les había pasado el susto, aunque su encargada reconocía que "más que el gas, fue el susto de ver por aquí a los bomberos y a todos corriendo para que saliera". Ella cree que la cortina de aire que funciona en la puerta de la zapatería impidió que entrase más gas, pero de todas formas las mediciones dieron correctas.

Testigos: "Mi compañera estaba en el almacén y no la avisaron"

Una vez abiertas las calles y realizadas todas las mediciones de comprobación, la normalidad regresó muy rápido a la zona comercial por excelencia de Lugo, donde el escape era ya poco más que una anécdota. "A mi me pilló justo cuando iba a entrar", contaba una dependienta, "y ya no me dejaron pasar. Pero resulta que mi compañera estaba en el almacén y no la avisaron, hasta que nos dimos cuenta y empezamos a llamarla por teléfono para que saliera. Fue un susto hasta que la vimos", recuerda.

MÓVILES CON RIESGO. Prácticamente sobre la fuga hay un pequeño establecimiento de telefonía móvil. Su encargado ya despachaba con normalidad a eso de las cuatro y media, porque tuvo la suerte de que cuando se produjo la avería la tienda estaba cerrada.

"Cuando llegué, entré con los bomberos, que venían con los medidores de gas. Me dijeron que dejara la puerta abierta y que no encendiera en móvil por si acaso, pero ya les dije que por eso no se preocuparan, que tenía encendidos ocho detrás del mostrador y que si no habían explotado ya es que no había riesgo", comenta entre divertido y agradecido por no haber sufrido problemas.