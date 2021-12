La escalada como propósito para el Año Nuevo

NADA nos llena de más optimismo que comenzar el año con nuevos propósitos. Y nada nos llena de más energía, de vez en cuando, si los conseguimos. Toca hacer balance del año anterior y comenzar a pensar. ¿Qué es lo que realmente deseo? ¿Cómo me quiero sentir de ahora en adelante? Y la verdadera pregunta, ¿cómo conseguirlo para no quedarme frustrado? Una sensación que no gusta a nadie. Así que vamos a cambiarla por la de satisfacción y sentirnos muy bien con nosotros mismos.

Cambiemos el clásico deseo de apuntarse al gimnasio por uno profundamente más divertido y que aporta mejores resultados. Aprender a escalar. Ese estupendo reto nos marcará una meta a conseguir que mejorará ostensiblemente nuestra calidad de vida. Nos hará más fuertes y flexibles, aumentará nuestro equilibrio, reforzará nuestra personalidad, conoceremos un montón de nuevos amigos y, además, nos lo pasaremos increíblemente bien.

La escalada es un completísimo deporte que requiere de lo mejor de nosotros tanto a nivel corporal como a nivel mental. Y a medio plazo se notan sus positivos aportes en ambos.

En tan solo unos meses, y bajo la atenta supervisión de los profesores, se consigue avanzar en la aventura de escalar, desde el más absoluto desconocimiento hasta ser un escalador indoor autónomo. Aprenderás cómo gestionar tu cuerpo, cómo tomar decisiones, cómo vencer los temores, hasta llegar a lo más alto tan solo con tus propios recursos.

Nada es comparable a esa sensación. La satisfacción del trabajo bien hecho sobre uno mismo y sentir como mejoramos es del todo inigualable.

Por esa razón, regálate aprender a escalar este nuevo año. No te frustrarás porque no querrás abandonar ni dejarlo nunca. Te sentirás muy bien haciéndolo y mejorará tu cuerpo. En Rocolugo tenemos las mejores condiciones para guiarte en este viaje. Unas instalaciones preparadas para tu visita, con zona de iniciación, de búlder y de entrenamiento. Todo el material que necesites. Y un equipo de profesores muy preparados que sienten pasión por lo que hacen que te supervisarán durante todo el trayecto.

Te esperamos.

ROCOLUGO