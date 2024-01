Estas son las noticias más leídas de este sábado en El Progreso

Y para cuernos... Lugo

Una web de citas sitúa a la ciudad como el lugar de Galicia donde más infidelidades hay

La reina del Carnaval de Foz se corona en una cena con 1.260 asistentes

La fiesta de esta noche abre en Foz un amplio programa de actividades que concluirá el 16 de febrero con la Queima do Entroido. El desfile del sábado 10 será el acto estrella y se prevé de récord

El PP mantiene la mayoría absoluta, el BNG se estanca y el PSdeG sube ligeramente

Una de cada tres personas todavía no sabe a quién votar, o no lo dice, según la encuesta para el Grupo El Progreso ► Sumar y DO optan a un escaño

Sánchez reivindica a Besteiro: "Con un socialista en Moncloa y otro en la Xunta, ¡Galicia vuela!"

"España ni se rompe ni se hunde, España va en la buena dirección", defendió el presidente del Gobierno en la capital lucense, donde arropó a su candidato

Una madre lucense denuncia a una profesora por "hacerle bullying" a su hija

Fuentes próximas al caso explican que la menor estuvo anteriormente en otro colegio de Lugo, donde la progenitora también habría denunciado otros hechos similares l