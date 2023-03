Antonio Ramón López, al que sus allegados conocen por Totín, lleva toda la vida, 69 años, residiendo en el barrio de A Milagrosa. Desde hace 20 habita en un piso de la Rúa Tui, en las inmediaciones del after Las Palmeras. Este jubilado lucense es uno de los cerca de 1.200 vecinos que ya han estampado su firma exigiendo el cierre de este local de ocio nocturno, en una campaña promovida por la Plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte.

"Cuando voy a desayunar tengo que apartar gente del portal para poder salir. Me dicen: Viejo, ¿a dónde vas?, ven a tomar un cubata", afirma Antonio López, que asegura que esta situación agrava su depresión, por la que recibe tratamiento médico.

Este jubilado lucense asegura que los vecinos que residen en las inmediaciones de este establecimiento hostelero sufren molestias a causa del ruido "desde hace cinco o seis años" y que se producen "a diario, aunque los fines de semana son desorbitadas".

"No abre al público hasta las siete de la mañana, pero desde las tres y media o cuatro ya tiene clientes. Los VIP llaman por teléfono, les abren la puerta y se meten dentro", explica.

Cuenta que este lunes las molestias comenzaron a las cuatro menos cuarto de la madrugada, cuando le timbraron al portero automático de su domicilio. "Aunque era lunes, a las seis y media había una docena de clientes", agrega.

El parte de guerra que enumera tras las noches de movida incluye vómitos y orines en su portal, a lo que añade que "cuando tienen que hacer sus necesidades, tampoco se cortan"; envases de plástico, botellines y latas esparcidos por la calle; peleas y, además, "parejas practicando sexo entre los coches y los contenedores".

"Ando desquiciado y no duermo", asegura Antonio López que es una de las consecuencias que padece debido al "follón que montan" los clientes que se concentran «ebrios» a las puertas de este local de ocio nocturno.

LE QUITAN EL SUEÑO. Este sexagenario dice además que por las noches se acuesta más temprano para poder dormir, pues a partir de las 3.30 o 3.45 horas ya está en vela, y que por las mañanas aprovecha cuando cesa el ruido para echar una cabezada, de 11.00 a 13.30 horas.

Esa es la situación que sufre los días laborables, porque "los sábados y domingos están toda la noche con follón. No hay quien lo aguante", afirma Antonio López, que añade que toma diariamente varios antidepresivos y ansiolíticos. "Antes no tenía problemas de salud, salvo los propios de la edad, pero ahora...", precisa este jubilado.

Debido a estas molestias que califica como "insoportables", explica que "esto no es vida. La pensión no me da para más. Si me regalan un piso en otra zona, me voy mañana".

Este vecino de la Rúa Tui considera que no basta con la actuación policial para poner coto a los problemas de ruidos, por lo que se ha sumado a la campaña de la Plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte para que se decrete el cierre de este local de ocio nocturno.

"Cuando llega la Policía Nacional se disuelven, pero al cuarto de hora ya vuelven a estar", asegura Antonio López.