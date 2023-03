"Es todo verdad", confiesa un acusado de violar a la hija menor de su pareja

Un hombre acusado de violar a la hija de su pareja hace ya una década, cuando la víctima era menor de edad, reconoció este jueves los hechos en la Audiencia Provincial de Lugo. "Quise confesar desde el principio porque es cierto. Todo lo que dice la denuncia ocurrió de verdad. Yo ya estaba preparado para esto porque la chica no paraba de amenazarme. Me decía continuamente que me iba a denunciar y al final le dije que lo hiciera de una vez. Me denunció y lo reconocí", dijo.

Según el relato de la Fiscalía, el hombre, Juan Carlos G.C., mantenía una relación sentimental con la madre de la niña y vivía con ellas en un domicilio de la capital. Aprovechando la relación de confianza que tenía con la niña, el acusado empezó a realizarle tocamientos y poco a poco la fue convenciendo para realizar otras prácticas sexuales, hasta llegar a mantener con ella relaciones sexuales completas. Estos hechos se llevaron a cabo entre 2013 y 2015, desde que la menor tenía doce años hasta que cumplió los catorce.

El acusado, tal y como reconoció, consiguió doblegar a la menor a sus deseos sexuales aprovechando la ausencia de la madre, que tuvo que realizar un viaje al extranjero. Las agresiones sexuales a la menor finalizaron cuando la madre se percató de lo que sucedía y puso fin a la convivencia con el procesado.

La víctima, que ya es mayor de edad, ratificó el jueves los hechos en la vista y contó que el acusado la convenció para mantener relaciones sexuales con ella en varias ocasiones. "La primera vez que me hizo tocamientos yo estaba jugando en el salón y él puso una película para adultos. Me dijo que mirase y me empezó a decir que hacer eso era bueno para mí y que tenía que aprender. Hizo esto en varias ocasiones y tuvimos relaciones sexuales unas seis o siete veces", declaró. La joven contó también que, en una ocasión, el acusado le mandó beber bebidas alcohólicas y supuestamente se aprovechó de ella. "Me hizo beber hasta que perdí el conocimiento. Yo no recuerdo nada de lo que pasó esa noche, pero cuando me desperté me dolía la zona genital", dijo.

La chica explicó que no le había contado lo sucedido a su progenitora porque se sentía avergonzada. "Quería decírselo, pero me daba vergüenza y no dije nada hasta que ella lo descubrió", contó.

Penas

Por estos hechos, el ministerio fiscal acusa al hombre de un delito de agresión sexual a menor de 16 años y solicita para él una condena de 11 años de prisión. Pide además una medida de libertad vigilada durante ocho años -desde que cumpla la pena de cárcel- y 15 años de alejamiento de la víctima. La acusación pública pide también que el hombre no pueda desempeñar ninguna profesión ni oficio que implique contacto con menores de edad durante 18 años. En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía pide que el hombre indemnice a la víctima en 9.000 euros. La acusación particular solicita la misma indemnización, pero eleva la petición de cárcel a doce años.

La madre de la niña: "Los vi en la cama y me puse loca; les pegué a los dos"

La madre de la menor contó que empezó a desconfiar porque veía comportamientos "raros" en su hija y en su pareja. "Sabía que algo pasaba en casa pero no sabía qué. Pensé que la niña tenía una relación y quería saber a quién llevaba a casa, así que un día me escondí. De repente vi que llegaba a casa con mi pareja y escuché risas. Luego la vi tumbarse en la cama y él encima besándole el cuello. Me puse loca, les grité, les pegué a los dos y lo eché a él de casa. Mi hija nunca quiso hablar conmigo de eso", dijo la madre en la vista en la Audiencia.

Sin daños psicológicos

Las psicólogas señalaron que la víctima "simulaba" y que no presentaba daños psicológicos.