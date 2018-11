"Es un terror silencioso"

Ana Bella Estévez ha contado su historia una y otra vez, convencida de que dar la cara y mostrar que ha superado una relación violenta, que ha salido adelante y vuelve a ser feliz, es la mejor manera de arrastrar a otras a hacer lo propio. este miércoles lo hizo en el Hula, en el foro sobre la implicación de la enfermería ante la violencia de género, donde definió lo que vivió en 11 años de matrimonio con un marido maltratador como "un terror silencioso".

Su relación comenzó cuando ella tenía 18 y él, 42 y fue lo que suele llamarse, a su juicio equivocadamente, amor a primera vista. "Esa fue la primera señal de alarma, porque no se enamoran de ti, se enamoran de la idea de una mujer y te adaptan para que encajes en ella", explica. La diferencia de edad, que ella desconocía al principio, fue otra.

El argumento de que la había elegido, de que la estaba esperando y al fin había dado con ella, la convenció inicialmente de que aquello era una historia romántica de cuento, aunque casi desde el principio se sumaron, una tras otra, las prohibiciones. Tuvo que elegir entre empezar la universidad y él, no podía leer libros o comer mantecados, que le encantaban, pero como muestra de la manipulación extrema que le infligía le dejaba alguno en la mesilla de noche para que fuera capaz de modular su voluntad. "Me obligó a firmar un contrato que me obligaba a caminar tres metros por detrás de él. El día que di a luz a mi primer hijo, con 19 años, justo antes de entrar en el paritorio me dijo: "Tienes que ser fuerte y, si el ginecólogo es un hombre, bajarte del potro porque ese chochito no lo toca nadie más que yo"", explica.

Ambos regentaban una galería de arte en Marbella donde se manejaban grandes cantidades de dinero y se veían famosos a diario. Ana Bella se ponía una máscara y vendía, sonriente y atenta, cuadros de 5.000 euros. Después volvía a casa en un Rolls Royce para lavar la ropa a mano porque, durante tres años, su marido no le permitió comprar una lavadora. Para echarse después de dar a luz tuvo que frotar unas sábanas, tenderlas y esperar a que se secasen en una casa con varias personas de servicio.

Le ponía retos crueles y sin sentido. Tenía que cruzar una discoteca abarrotada sin rozarse con ningún hombre, no sentarse jamás con uno a solas (él le enseñó a conducir para evitar esa posibilidad), no besar o abrazar a su propio padre. "Hubo maltrato físico y abusos sexuales, hubo de todo, pero el peor es el psicológico. A veces yo pensaba "a ver si me empieza a pegar ya"", asegura.

Pasó 11 años con el padre de sus cuatro hijos. Admite que "parece surrealista" pero nunca se vio a si misma como una mujer maltratada. Su marido intentó hacerle firmar un contrato comprometiéndose a que seguiría casada con él aunque siguiera pegándole. Ella quería separarse y, cuando consultó en un teléfono de ayuda a la mujer, le dieron una cita con una trabajadora social. Ahí puso nombre a lo que le ocurría.

Da un consejo. "No hay que decir nunca al maltratador que se le va a dejar estando sola con él en casa. Es un momento de máximo peligro", recuerda.

Cuando salió de la casa de acogida tuvo claro que tenía que hacer algo para ayudar a otras en su situación y hacerlo mostrándose no como víctima, sino como superviviente. Ella nunca se identificó con las mujeres que veía en los medios contando su caso ni le llegaban las campañas institucionales. La primera vez que salió en televisión la llamaron mil mujeres. Un reciente vídeo en el que vuelve a contar su historia se ha visto ocho millones de veces.

Calcula que la Fundación Ana Bella ha ayudado a 25.000 mujeres a salir de relaciones tóxicas y violentas. Entre esas 25.000 se encuentra la que fue la pareja de su exmarido.