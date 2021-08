"Es una satisfacción ser la primera macera de Lugo, pero llega un poco tarde"

Saladina Penelas, conserje en el colegio Illa Verde de Lugo, se ha convertido con 66 años en la primera mujer en ejercer como macera en la historia de Lugo. Saladina desconocía la función de esta figura histórica cuando le llamaron del Ayuntamiento para proponerle ejercer este papel el día de la Virgen de los Ojos Grandes. Le apeteció y dijo que sí. Para ella, "es una satisfacción" ser macera y más aún siendo la primera mujer en ejercer esta función ceremonial. Considera que un macero es "algo importante, que espero que se mantenga". Aprovecha para dar las gracias a todas las personas que le han brindado esta oportunidad, porque, confiesa, está "eternamente agradecida".

En el consistorio, sus compañeros le dieron un muy buen trato, cercano y cariñoso, lo que contribuyó a que esta fuera una experiencia inolvidable y muy especial para ella. "Me fui a casa feliz", cuenta.

UNA HISTORIA DE ESFUERZO. La primera mujer en formar parte de ese cuerpo ceremonial dice sobre la igualdad de género que, en su opinión, se ha avanzado pero aún queda. Cree que sigue habiendo "mucho machismo" y que una mujer ocupe este cargo "ha llegado un poco tarde".

Respecto a su trayectoria profesional, tras llevar más de 22 años en el centro escolar, no le apetece jubilarse por lo que en su momento pidió una prórroga de la edad de jubilación, pudiendo trabajar hasta los 70 años. El motivo es que "me encanta mi trabajo, el colegio los niños... Todos me cuidan mucho: la dirección, los profesores y los padres"», relata.

Su vida laboral fue un continuo esfuerzo, afirma. "Me fui superando poco a poco, me costó muchísimo llegar hasta el punto donde estoy ahora". El mensaje que le gustaría dejar es que muchas veces se ven con anterioridad imposibles donde no los hay porque "luchando y con esfuerzo" se consigue casi todo.