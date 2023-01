¿Contenta con el premio Aresa? ¿Se lo esperaba?

La verdad es que no nos lo esperábamos porque ya nos habíamos presentado en otras ocasiones, pero sí, muy contenta porque se haya reconocido una trayectoria que comenzó con la fundación de la granja, en los 70, por mis abuelos y que en 2002 dio el paso de convertirse en ecológica y empezó a transformar leche cruda en yogures ecológicos. Un proyecto de economía circular con vacas que nacen en nuestra granja y cuya producción se transforma en yogures. Y también es un reconocimiento a que la ganadería puede ser ecológica y rentable a la vez que preserva la biodiversidad y crea puestos de trabajo. De todas formas, el premio no es para mí, es para todo el equipo que me rodea y que forma parte de la empresa. Incluso, nuestra perra Malibú, que rescatamos de la calle, tiene también un papel importante ya que recibe a todas las visitas, va a los colegios y tiene una web, educandoconmalibu.com, donde se trata de fomentar que los niños se responsabilicen del cuidado de los animales para luchar contra el abandono de las mascotas.

Uno de los factores que más pesaron en la decisión del jurado es que Casa Grande de Xanceda está dirigida por una mujer. ¿Es difícil llevar adelante un proyecto de este tipo, en el rural, siendo mujer?

En Casa Grande de Xanceda, más del 60 por ciento somos mujeres, ¡sin contar las vacas! La verdad es que en nuestro proyecto encajaron más las mujeres, quizás por la sensibilidad que tenemos. Por otra parte, nunca he pasado por una situación más complicada que un hombre por ser mujer en todo este tiempo. Además, muchas de estas batallas ya las ganaron nuestras abuelas hace años. Lo que sí es más difícil para las mujeres del rural es la conciliación porque hay menos servicios y las mujeres tienen a su cargo a los mayores y a los niños y también las granjas.

¿Pensó ya en qué va a invertir los 10.000 euros del premio?

En seguir promocionando la agricultura ecológica y en seguir enseñando cómo la agricultura y la ganadería ecológicas son las mayores aliadas del medio ambiente, apostando por la biodiversidad.

¿Tiene Casa Grande de Xanceda algún reto o algún proyecto pendiente que vaya a poner en marcha próximamente? ¿Alguna línea de mercado nueva, por ejemplo?

Siempre estamos intentando diversificar el producto. Tenemos uno ahí a punto de lanzar pero del que todavía no podemos adelantar nada. Lo que sí podemos decir es que una parte grande de la finca pasó a ser un espacio natural protegido y nuestras 300 vacas pastan allí, en ese espacio.