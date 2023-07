Jesús Vázquez: "Es una realidad que la gente se pregunta qué interés defendemos"

Varios de los principales líderes de la federación vecinal Lucus Augusti han decidido desde hace un tiempo prescindir de su habitual camuflaje de neutralidad política y mostrar públicamente sus preferencias. También su principal referente, Jesús Vázquez, un hombre hasta ahora capaz de exprimir a cualquier cargo público, se refugiase en la administración que se refugiase. Aún no logró renovar los convenios de la federación con la Xunta. En el PP, dice, no le miran bien; quién se lo iba a decir. Otros hay en el movimiento vecinal, sin embargo, que podrán hacerles ojitos a los cargos populares. Ese es el gran problema, reconoce Vázquez, al que se enfrenta ahora la federación: el partidismo rampante.

Tras unas elecciones municipales en las que el movimiento vecinal ha tenido un papel destacado, ¿cuál es su balance del resultado?

No tengo balance de la Federación Vecinal, pero puedo hacer un balance como Jesús Vázquez. Yo hago un análisis en función de los objetivos. El objetivo del BNG era dar el sorprasso al PSOE y convertirse Arroxo en alcalde; ellos reconocen que sus expectativas no fueron colmadas. El PP obtiene unos resultados buenos, pero no consigue gobernar ni el Concello ni la Diputación. El PSOE fija el objetivo en renovar el acuerdo de gobierno y subir si es posible; subió cerca de mil votos y consiguió su objetivo. A partir de ahí que cada uno piense lo que quiera.

Usted apoyó personalmente a Lara Méndez para que cumpliera sus objetivos. ¿Cuál cree que ha sido la influencia del movimiento vecinal en los resultados?

Siempre tratamos de diferenciar la organización de los compromisos personales de cada uno. La Federación no se posicionó en campaña absolutamente nada. A nivel personal, no es que me posicionara yo, sino que tuvimos compañeros trabajando o en las listas de muchos partidos. Yo reuní a un colectivo de más de cien colaboradores y les pedí el voto para Lara Méndez, porque tenía un compromiso personal con ella. Me extrañó que me grabaran en esa cena y se dedicaran a difundirla. Yo trabajé como nunca por Lara Méndez. Hace quince días reuní a ese equipo que coordiné de 130 personas y les di las gracias. Normalmente todos tenemos la idea de que aportamos mucho y a lo mejor no aportamos tanto, no sé cómo se puede cuantificar.

En los últimos meses han surgido movimientos vecinales al margen de su federación, como en O Castiñeiro, el centro o en A Milagrosa ¿Temen la competencia?

Primero, son movimientos que tienen toda la legitimidad del mundo. Es bueno que aparezcan porque demuestran la preocupación de la gente. Por ejemplo, nosotros en el centro no tenemos representantes y es bueno que haya movimientos que se preocupen por el centro. El movimiento de O Castiñeiro nacía porque tenía una cicatriz tremendamente importante, que es la concentración de viviendas sociales; siempre hemos estado en contra de esa concentración, es insostenible. En el caso de A Milagrosa confluyen dos variantes: una es que nace un movimiento nuevo que debe servir para que el que ya hay reflexione, algo no estamos haciendo bien; por ejemplo, creo que con el tema de los okupas no fuimos todo lo contundentes que deberíamos ser. Y luego hay otra parte: claramente ese movimiento se creó para beneficiar a un partido al que le interesaba que en A Milagrosa hubiera un cierto conflicto. Decían que eran apolíticos pero había gente muy relacionada con un partido. Pero bueno, eso también lo pueden decir de mí, en todo caso hay espacio suficiente como para convivir.

Usted mismo alertaba del peligro que supone la politización para el movimiento vecinal. Parece que ese proceso se ha agudizado. ¿Es legítimo que la gente empiece a preguntarse qué intereses están defendiendo realmente?

Es que creo que eso ya es una realidad. Todo el mundo hace política en todos los momentos de su vida, una cosa muy distinta es hacer partidismo. Por un lado, los movimientos vecinales tienen el problema de la financiación. La gente dirá: «Pues pongan ustedes unas cuotas»; ya, pero vivimos en un país en el que los colegios profesionales, los sindicatos, los clubes deportivos, etcétera reciben ayudas de los fondos públicos...

Sí, pero primero cobran cuotas a sus socios y luego reciben ayudas. ¿Sus asociados pagan cuotas?

Las asociaciones que pertenecen a la Federación Vecinal ahora mismo no pagan cuotas. Nosotros ofrecemos el servicio de asesorarles y de hacerles todos los papeleos con nuestros empleados.

Pero los empleados también son pagados con fondos públicos. De hecho algunos de ellos son directamente miembros destacados de partidos políticos. Es difícil de evitar la sospecha de partidismo.

Nosotros recibimos unas ayudas y tratamos de pedirles fondos a todas las administraciones, de muy distinto signo. También es cierto que a veces sentimos mejor trato en unas que en otras. Por ejemplo, yo ahora tengo pendientes de firmar todos los convenios de 2023 de la Federación con la Xunta. El cordón umbilical de la relación económica condiciona mucho, y ya no tengo la relación con el PP que tenía hace un tiempo, el PP no me ve con excesivos buenos ojos.

Si los vecinos empiezan a percibir que la financiación depende más del colegueo y las simpatías que de su utilidad social, ¿no podría pensar que lo que se está negociando responde más al interés personal que al común?

Es muy probable y muy posible. Pero eso sería si toda una organización, en este caso la Federación Vecinal, se orientara mayoritariamente hacia una sola opción. Pero eso no está sucediendo, con la amplitud que hay en nuestra junta directiva eso no es posible.

Hablando de partidismo y relaciones personales, usted se enfrentó al BNG en una guerra con Rubén Arroxo. Volverá a tenerlo como concejal.

Mis relaciones personales no son buenas, pero hay otros muchos compañeros en la Federación que sí las tienen. La participación vecinal desde que están estos concejales del BNG no existe, no nos dan opción.

Arroxo le reprochó que usted quería aprovechar esa participación para gestionar directamente parte del presupuesto de obras.

El BNG en su programa a nivel general gallego siempre llevó el tema de los presupuestos participativos. En ellos, el movimiento vecinal y otros pueden proponer obras, se hacen propuestas, se hablan y se priorizan. Desde que están estos concejales del BNG en Lugo, los presupuestos participativos desaparecieron. Si el BNG entiende que pedir presupuestos participativos es una cacicada, lo que tiene es problemas con su programa electoral. Lo mismo pasó en el tema de los autobuses, que creo que fue el desencadenante y ellos lo tomaron como un ataque personal. Sí es cierto que algo de culpa en la mala relación con el BNG también la tengo yo, porque a partir de ahí Rubén Arroxo y yo iniciamos una relación epistolar manifiestamente mejorable; yo incluso llegué a insultarle, aunque le pedí disculpas al día siguiente. Ahora, lo que no vamos a tolerar es que nos sitúe detrás de unas presuntas amenazas, y eso lo tendrá que explicar en los juzgados porque sigo adelante con la querella. Por lo demás, yo doy un paso atrás en la Federación Vecinal en el tema del BNG.

¿Mantiene su palabra de dar también un paso atrás y no volver a presentarse a la presidencia de la Federación Vecinal?

Sí. Nosotros tenemos el mandato prorrogado hasta julio del año que viene. A mí, en teoría, me queda un año. Tenemos la opción de mantener ese acuerdo o prorrogarlo unos meses, hasta que acabe el mandato de la federación de Lugo en la Cogave, la federación gallega de asociaciones de vecinos, y hacerlos coincidir. El de Cogave acaba en abril de 2025, sería un año y diez meses. Pero lo que está acordado es julio de 2024. El movimiento vecinal necesita rejuvenecerse, hay que buscar mensajes nuevos.