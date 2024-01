"No es posible la convivencia"

Alí Salem no se sorprendió aquel día de 1972 en el que estaba en un aula de la facultad madrileña de Medicina y entró una tromba de policías dando porrazos. Lo único que le chocó es que asistía a clase en un primer piso y los agentes irrumpieron montados a caballo. Pensó que era la primera vez que la violencia no se enfocaba en los palestinos, sino que era un asunto estrictamente ideológico.

Tenía 20 años. Nunca había participado en política y continuó sin hacerlo hasta hace unos meses, cuando se sumó a la Plataforma Lugo por Palestina, junto a medio centenar de personas. "Ante la matanza israelí, ningún palestino puede mantenerse al margen".

Alí participó este martes en un acto simbólico de izado de la bandera de Palestina en el balcón de la casa consistorial junto al alcalde en funciones, Rubén Arroxo; a varios concejales del BNG, y a Yasmina Ietum. Arroxo explicó que el acto se hacía "como Concello" y que estaba amparado "por un acordo plenario".

El izado de la bandera en el concello. SEBAS SENANDE

Llevaba cinco fuera de su ciudad, Belén (Cisjordania). Sus padres lo montaron en un autobús para que se fuese a Kuwait, donde tenía a sus cuatro hermanos varones y donde esperaban que entendiese el sentido de la palabra 'futuro'. "Mis padres mandaron fuera a sus hijos y se quedaron en su casa. Yo me hubiese quedado, pero era demasiado joven para negarme a subir al bus", comenta recordando su huida un mes después de la Guerra de los Seis Días, "cuando entraron los israelíes".

Quiso estudiar Medicina para curar todas esas heridas. Cuatro años más tarde llegó a Madrid. "España era lo más barato de Europa. Podías vivir con 100 dólares". Hizo la especialidad de cirugía en Lugo y se quedó. Han pasado 43 años. "Mi mujer es palestina. Pensamos muchas veces en establecernos en Jordania, pero nunca cuajó. No sé qué tiene Lugo". Lo que tiene ahora Alí Salem en Lugo es un nieto. Asume que nunca volverá a vivir en su tierra.

No ha dejado de visitar Belén, donde nació en 1952. Le quedan un hermano y sobrinos. Hablan dos veces por semana. "Tienen mucho miedo. Mis sobrinos no pueden ir a trabajar. No se atreven a salir a la calle por los controles. Están rodeados por los colonos y el ejército israelí. Ellos pueden disparar a cualquier persona si consideran que pueden ser objeto de un ataque".

Yasmina, Rubén Arroxo, Alí Salem y varios concejales del BNG. SEBAS SENANDE

Cuando llegó a Lugo, este médico supo de otro palestino, Nedal Ietum, que también es médico y también se marchó de su lugar, Yenín, en Cisjordania, tras la Guerra de los Seis Días. Nedal estudió en Santiago. Su familia está en Jordania, pero también en Norteamérica y Europa. "Los palestinos somos como los gallegos, hay uno en la Luna", bromea Alí. Nedal se estableció en Lugo guiado por su mujer, que nació en Chantada. Yasmina es hija de ambos.

Sabía as consecuencias e volvería facelo

BALONCESTO. A finales de noviembre miembros de la plataforma Lugo con Palestina acudieron al Pazo dos Deportes para protestar porque un equipo israelí jugaba contra el Breogán. Alí Salem estaba en la concentración: "No sabíamos que Yasmina había entrado con la bandera". Ella fue quien levantó una enseña palestina, que le fue arrebatada por otra persona del público. Yasmina acabó siendo expulsada del recinto. "Sabía as consecuencias e volvería facelo", defiende.

Es habitual que esta hija de palestino vea Yenín por la televisión. "Hai moitos anos salía un tiroteo e meu pai dixo: "Ese es mi pueblo". En estos meses la localidad aparece con más frecuencia.

Alí Salem quisiera usar la palabra 'futuro' para referirse a Palestina. Descarta incluso la solución de los dos estados. "No puede haber una convivencia entre ambos pueblos por las matanzas sufridas por las dos partes, sobre todo por la palestina. Hay mucho odio", se lamenta.