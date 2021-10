"Es más violento que critiquen tu estética que un bofetón"

COMO DICE ELLA, o te escandalizas mirándola y escuchándola o sufres una catarsis del alma. Samantha ni pincha, ni corta. El resto lo ponen los ojos de quien la ve. Empecemos por el principio.

¿Es más Iván que Samantha o más Samantha que Iván?

En otro momento de mi vida, te diría que soy un 50 por ciento de cada cosa. A estas alturas, soy más Samantha que otra cosa. Tampoco Samantha es un alter ego que fagocitó el niño que era. Digamos que fue todo un progreso.

¿Hasta qué punto Samantha es personaje o identidad?

Es un personaje pero no en el sentido más literal de la palabra. Poco a poco, vas cogiendo referencias hacia dónde piensas encauzar tu carácter. Digamos que yo elevé esa performance a la enésima potencia.

Dicen que es un icono de la generación Z. ¿Quizá por ser esta la más multicolor?

No te creas. Es cierto que en mis canciones hay una narrativa LGTB pero creo que pueden más en el espectáculo el humor, el sarcasmo, la ironía, el sentido crítico y el absurdo.

¿Qué le gusta más: cocinar o montarla en el escenario?

Montarla en el escenario porque cocinar en Masterchef era un poco un escenario también.

¿Por qué es más famosa: por su música, por su apariencia o por lo transgresora que es?

Soy como mi propia obra. Es todo un conjunto.

¿Qué nota le pusieron por aquel polémico trabajo que hizo para la materia de Comunicación Audiovisual, en Bachillerato, que sentó tan mal en la Iglesia?

Un 9. Siempre fui un alumno de notables y sobresalientes. Solo suspendí tres veces. Una de ellas Matemáticas por pasarme las clases leyendo Los juegos del hambre.

¿Ese trabajo le quitó la venda de los ojos?

Ya la tenía quitada. El trabajo me demostró lo mal que funciona el mundo, que haya gente que se escandalice por decir que alguien quiere follarse a Jesucristo.

¿Maricona es un insulto?

No. Hegemónicamente, es un insulto pero cuando la excluyes de su significado peyorativo, la despojas de su poder.

¿Sufrió ataques homófobos?

Cuando era pequeño me tiraban cosas en clase pero también hay otra violencia no física como cuando critican tu estética porque están cuestionando tu existencia. Eso es más violento que pegarte un bofetón. Una vez me escupieron y yo cogí el escupitajo y lo metí en la boca.

¿No le dio asco?

Mucho, pero así también le daba asco al que me lo tiró.

¿Cómo se definiría: gay, travesti, transexual… o no lo tiene claro?

No tengo que ponerme ninguna etiqueta. Quizá queer podría ser una declaración de intenciones.

Se promociona como "la reina de los bajos fondos". ¿Es más reina que reinona?

No soy una reina, más bien soy antimonárquica.

¿Se imagina seguir siendo una artista performer a los 50?

A los 50, seré una señora.

¿Una señora burguesa que viste tacones de los chinos y sale a comprar el pan Bimbo, como dice su canción?

[Risas]. No, yo seré una señora proletaria.

Su último trabajo, Guateque, se inspiró en Leticia Sabater. ¿Fue su mito de la infancia?

Tengo solo 22 años y en mi infancia ya no estaba Leticia Sabater, pero sí es un mito ahora.

¿Cómo se lo va a montar en Lugo?

Va a ser un show gamberro, bastante rocambolesco y canalla.

¿Escandalizará?

O te escandalizas o experimentas una catarsis del alma. Eso depende de cada quien, yo ni pincho ni corto.

Si tuviese una cocina a mano, ¿qué plato prepararía a los lucenses?

Pues algo ligerito... un yogur degrasado mezclado con cuatro frutitas.