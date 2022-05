"Es una gran satisfacción ver por la calle a un paciente que pasó dos meses intubado"

La pandemia ha dado a conocer a la población el trabajo de los intensivistas y ha servido para que estos profesionales midieran sus fuerzas. La jefa de unidad del Hula admite su dureza, pero también el gran aprendizaje y la manera en la que hizo que todas las áreas gallegas trabajaran en red.

¿Cuál diría que ha sido el principal aprendizaje como intensivista que ha traído la pandemia?

Para enfrentarse a una situación como la vivida, que se presenta de repente, hay que hacerlo con altruismo y sin cuestionarse nada más, pero nunca se está realmente preparado para ello, por supuesto. Visto ahora, a posteriori, fue muy duro. La fatiga pandémica existe, la hemos vivido y estamos viviendo. Creo que la Uci ha demostrado la calidad humana y profesional en todas las categorías frente una situación tan complicada y prolongada como esta. Nos ha puesto a prueba y en este momento hay algo que neutraliza el cansancio acumulado, que es esa seguridad, esa satisfacción, esa autoestima que uno nota, cuando ve a un paciente covid por la calle después de haber estado dos meses intubado aquí. Entonces te dices a ti misma: ‘¡Pero qué hemos conseguido!’.

Esa escena que cuenta debe de ser muy emocionante...

Mucho. Ver a un paciente paseando, que ha estado aquí al borde de la muerte… Realmente hay pacientes con otras patologías que también lo han estado, pero te impresiona más que en una situación como la vivida, de tal aumento de ingresos y que ha sido un verdadero reto para los profesionales de la salud, hayas ayudado a que saliera adelante.

Habla de fatiga pandémica, ¿nota que los intensivistas estén especialmente quemados?

Quemados no porque nos gusta mucho la especialidad y la Uci nunca baja la actividad. Estamos acostumbrados a picos puntuales donde los pacientes se acumulan y nunca bajamos la guardia, pero esto fue mucho. Evidentemente estamos cansados, no hay que obviarlo, tanto por la carga asistencial como por el tipo de paciente, que te exigía estar a pie de cama mucho tiempo. Pero, como digo, siempre hay factores que neutralizan ese cansancio, como la alegría porque salgan adelante.

En el abordaje del covid ¿cuál ha sido el principal cambio desde que ingresó el primer paciente hasta ahora?

Primero nuestra a actitud: se ha perdido el miedo, no el respeto. Tenemos protección como siempre, medios de aislamiento, Epis… y se aplica a cualquier paciente porque ahora lo más habitual es que ingrese por cualquier otro motivo y que se le detecte covid como hallazgo casual, que ingresen con covid y no por covid. En cuanto al tratamiento también ha cambiado, tiende a ser mucho más individualizado porque se conoce mejor la enfermedad. Ahora, además de dar soporte ventilatorio, se administra tratamiento antivírico, tratamiento antiinflamatorio e incluso anticuerpos monoclonales cuando están indicados.

El perfil de paciente covid ha ido cambiando a lo largo de la pandemia a medida que se iba incrementando la tasa de vacunación, ¿cómo es ahora mismo?

En la actualidad, los pacientes que ingresan en la Uci por neumonía grave por covid son pacientes inmunodeprimidos, fundamentalmente trasplantados, y personas no vacunadas. En Uci no ingresa por covid ningún otro tipo de paciente. La vacunación supuso un antes y un después.

¿Cuál es la tasa de mortalidad de la Uci del Hula a estas alturas de la pandemia?

De los 180 pacientes que hemos tenido desde marzo de 2020, la tasa de mortalidad es del 16,5%. Me refiero a pacientes graves, intubados y con ventilación mecánica. Al principio teníamos mejores datos porque era un número de pacientes pequeño y, por tanto, representativo estadísticamente. A medida que fuimos aumentando el número de pacientes esta también aumento.

"Ahora ingresan en Uci con neumonía grave por covid solo pacientes inmunodeprimidos y personas sin vacunar"

¿Cuál fue la peor ola?

Sin duda la tercera, la de enero y febrero de 2021. Ya habíamos salido del confinamiento y las familias se juntaron en las fiestas de Navidad... Llegaban continuamente 5 o 6 pacientes a la vez. Muchas Ucis se llegaron a colapsar. La nuestra no y de hecho tuvimos pacientes derivados de la Uci de Ferrol y de O Barco porque allí estaban saturados. Tuvimos que apoyarnos en el servicio de Anestesia del hospital, que magníficamente nos ayudó e ingresaron en su unidad de Reanimación a 14 pacientes de esos 180. Esos los llevaron ellos en ese período de mayor demanda.

Todo apunta a que el covid ha llegado para quedarse y que, a diferencia de la gripe, es más contagioso y no es estacional ¿cómo cree que afectará a las Ucis, cambiará algo el trabajo o se tratará como una enfermedad más?

Yo creo que ya se trata como una enfermedad más. En estos momentos tenemos un paciente covid y otros con covid y los tratamos con nuestras medidas de precaución y aislamiento, por supuesto, pero la Uci ya está perfectamente organizada y la situación está normalizada. La obra tan maravillosa que se hizo en la Uci durante la pandemia —con los enfermos covid dentro, que es algo que hay que reseñar porque fue loable— ha conseguido que tengamos una estructura con todos los boxes aislados y con presión negativa. Ya no decimos ‘esta ala para covid y esta otra para no covid’ porque no es necesario.

"Con la pandemia aumentaron los ingresos en Uci por intento de suicidio hasta 25 por año"

¿La pandemia precipitó aquellos cambios en la unidad que se planteó cuando asumió la jefatura del servicio?

Sí. A las Ucis se nos ha cuidado mucho durante la pandemia. Además de las obras en la unidad para el aislamiento de los boxes, conseguimos todo lo que precisábamos: más monitores, ventiladores... Lo que nos haría falta ahora es más personal, un intensivista más, pero lo cierto es que no hay en paro, somos una especialidad muy valorada.

Ahora que ya hay menos pacientes con covid, ¿qué pacientes son los que ingresan en la Uci del Hula?

Es una composición variopinta. Ingresa el paciente coronario, el que sale de Hemodinámica y viene 24-48 horas con nosotros; los enfermos sépticos, estamos muy satisfechos del manejo de la sepsis que hacemos en contacto continuo con la sección de Infecciosas del hospital... Tenemos mucho neurocrítico, politraumatizado, con ictus… cualquier enfermo crítico de la patología que sea. El peso del paciente postquirúrgico lo lleva Reanimación, pero del área médica, todo. También ingresan muchos pacientes a causa de intentos autolíticos. En los últimos dos años fueron 25 anuales. Nos llamó la atención el aumento y también el hecho de que algunos no tuvieran patología psiquiátrica conocida.