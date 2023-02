Ana Sandamil volverá a someterse desde este lunes a un juicio por el que ya pasó, pero su caso no es el único registrado en la provincia lucense. En los últimos años, la Justicia ordenó repetir el juicio contra un vecino de Chantada acusado de abusar de sus dos hijos menores y otro contra un párroco acusado de robar multitud de objetos religiosos en Ribadeo y Trabada. En el primer caso, la vista se volvió a celebrar para que los niños prestasen declaración de forma presencial y pudieran someterse al interrogario de las partes, tal y como solicitaba la defensa. En el segundo, la vista se repitió para valorar como prueba los informes médicos que indicaban que el hombre, José Emilio Silvaje, podría haber actuado condicionado por un trastorno esquizofreniforme.

Pero sin lugar a dudas, el caso más llamativo fue el de José Carnero Fernández, conocido como O Chucán, acusado de matar a una prostituta en su vivienda de Sober en septiembre de 2007. El hombre fue juzgado en 2011 y un jurado popular lo declaró inocente. Sin embargo, unos días después de conocerse la sentencia, O Chucán confesó ante un periodista que había cometido el crimen. El fiscal y la acusación particular presentaron un recurso ante el TSXG y la sala declaró la nulidad de la sentencia basándose en la "insuficiente motivación" del veredicto.

El letrado de la defensa, Iván Torres, recuerda como la anulación del juicio le obligó a modificar su estrategia. "En cualquier juicio, el argumento del abogado defensor solamente lo conoce él. Tiene la ventaja de hablar de último, por lo que ya conoce los argumentos de las acusaciones y puede rebatirlos como considere. Sin embargo, cuando la vista se repite, los argumentos de la defensa ya son conocidos por las otras partes. Las estrategias ya son un libro abierto y, por lo general, esto favorece a las acusaciones. En su segundo juicio, los hechos son los mismos y las pruebas también. Es como volver a jugar la misma partida con las mismas cartas", comenta.

En el caso de O Chucán, este letrado optó por modificar su línea de defensa y su pericia hizo que saliese airoso del envite. "En el primer juicio habíamos insistido en la absolución, pero con todo lo que había pasado, en la repetición de la vista doblamos la intensidad con respecto a la atenuante de alteración de la percepción. El jurado popular la tuvo en cuenta y finalmente fue condenado a seis años, bastante menos de lo que le pedían. Cuando el hundimiento es inminente", señala, "hay que intentar salvar las velas".

Para Iván Torres, aunque la repetición de la vista siempre complica en mayor o menor medida a todas las partes, el plus de responsabilidad recae en el nuevo jurado popular. "Todos los días se revocan sentencias y no pasa nada, pero cuando se da esta circunstancia en casos con jurado popular, la repercusión es tremenda. En casos tan mediáticos, las influencias externas ya existen y es casi imposible que los miembros del jurado no tengan alguna idea preconcebida sobre el asunto. Sin embargo", apunta, "esto no tiene por qué afectar a su capacidad de decisión. Ellos van a examinar de nuevo todas las pruebas y se tendrán que manifestar sobre cuestiones fácticas, aunque tienen un cometido más complejo, ya que no solo tienen que juzgar, sino que tienen que enmendar errores y argumentar sus conclusiones al detalle".

A diferencia del caso de José Carnero, la defensa de Ana Sandamil espera que la repetición de la vista juegue a su favor y sirva para demostrar que la acusada tenía sus facultades mentales alteradas cuando supuestamente asesinó a su hija. Sin embargo, la repetición de la vista en su totalidad deja abierta cualquier estrategia y cualquier posibilidad de veredicto.