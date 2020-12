Ángel Tomé: "Los Erte deben seguir hasta que la recuperación sea real"

El congreso en el que será reelegido mañana Ángel Tomé contará con la presencia del delegado territorial de la Xunta y la subdelegada del Gobierno en su apertura y con la alcaldesa y el presidente de la Diputación, que es hermano de este sindicalista, en la clausura, así como del secretario general de UGT en Galicia.

¿Qué diagnóstico hace de la situación de la provincia de Lugo a raíz de la emergencia sanitaria?

Las cifras de paro, de Ertes... más o menos van en la línea de las demás provincias. El impacto de la pandemia es brutal y esperemos que la recuperación sea al mismo tiempo que los demás territorios. No podemos volver a caer en los mismos errores que están en la raíz de nuestros problemas actuales, que el beneficio de la empresa no dependa de las condiciones paupérrimas del trabajador. Tenemos potencialidades. En la nueva realidad tenemos que apostar por transformar la materia prima.

Hay quién augura una hecatombe cuando finalicen los Ertes el 31 de enero. ¿Coincide con esa apreciación o ve la luz al final del túnel?

Yo creo que sí se producirá la recuperación. Si el Gobierno y la Xunta hacen los deberes sociales la salida va a ser con una transformación de la economía y del tejido productivo que conocíamos hasta ahora, con la digitalización y el dinero bien administrado que nos llegará de la Unión Europea. Si hay un nuevo orden económico y productivo tiene que modificarse el marco laboral, que la negociación colectiva vuelva a donde tenía que estar si no nos la arrebataran en la salida de la crisis de 2008. Ese diálogo social tiene que garantizar a la clase trabajadora unos salarios dignos y unas condiciones laborales decentes.

Los Ertes han suavizado los efectos de la crisis sanitaria.

Fue una suerte que cuando llegó la pandemia no nos pillase a pie cambiado con un gobierno neoliberal. No hubiesen existido los Ertes de fuerza mayor. De no existir habría un nivel de pobreza importante en el país.

¿Apuesta por su prórroga?

Los Erte deben progorrarse hasta que la recuperación sea una realidad para que nadie se quede en la estacada. Si los trabajadores tenemos unos salarios dignos repercute en el consumo y en la actividad de las empresas pequeñas, que son las que dan el 93% del trabajo en este país, para que remonten. Ese fue un error en el que cayeron las políticas neoliberales de austericidio y recortes de estos años.

Una pandemia que coincide con el Ere de Alcoa.

Tiene que haber una solución, con Alcoa o sin Alcoa, al problema que tenemos con la producción de aluminio. Es un sector estratégico en España. No solo se produce aluminio en bruto sino que hay muchas empresas que lo transforman y exportan. Esta semana el Gobierno aprobó el estatuto de electrointensivas. Pero ya se demostró que el problema de Alcoa en A Mariña no es solo por el precio de la energía. Fue una disculpa que utilizó para intentar acabar con su factoría en la costa de Lugo. Sus intereses son otros.

¿Debe intervenir el Gobierno?

Estamos pendientes de la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para ver si el expediente de regulación de empleo se aplica o no. Si se puede aplicar, el Gobierno y la Xunta tienen que tomar medidas y declarar la actividad como esencial. España no se puede quedar sin producción de aluminio.

Surge la polémica ante una posible subida del salario mínimo interprofesional. La patronal la considera inoportuna. ¿Qué le parece?

En los dos últimos años se demostró que con las subidas importantes del salario mínimo interprofesional salimos ganando todos. Los beneficiarios de esa nueva subida solo representan un 7%. El debate es artificial e intencionado. Es una cuestión ideológica que no responde a criterios económicos.