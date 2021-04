Un error de Mastercard carga pagos por duplicado a decenas de lucenses

Un nutrido grupo de lucenses se ha visto afectado por un error en los pagos con tarjetas Mastercard. Este ha provocado que sus compras en diversos establecimientos fueran cargadas dos veces, unos abonos de los que muchos de ellos no han sido conscientes al no comprobar sus movimientos de cuenta.

Según explicó a diversos medios la propia Mastercard, el error se produjo en los pagos con tarjeta los pasados sábado 24 y domingo 25 de abril, en establecimientos comerciales de toda España. La firma financiera aseguró que ya está procesando los correspondientes reembolsos y que los clientes afectados recibirán la devolución del dinero cobrado de más sin necesidad de presentar reclamación.

Pese a ello, son muchos los afectados que no se fiaron y han decidido presentar reclamación en las tiendas donde se produjeron los cargos. Es el caso de Alfonso, un lucense que explicó a este diario que a él se le realizó el doble cargo el pasado sábado, cuando hizo la compra en el establecimiento de Carrefour en Lugo. Esta cadena de distribución ha sido una de las más afectadas por el error de Mastercard, como ella misma ha reconocido en sus cuentas en las redes sociales, en las que ha explicado la situación ante los múltiples mensajes que han recibido.

"Yo fui allí", detalló Alfonso, "y me dijeron que había mucha gente con ese problema, que no era error suyo y que iban a devolver el dinero. Aun así, yo dejé presentada una reclamación, y si en unos días no me devuelven el dinero tendré que ir a denunciar a comisaría".