Las 26 comisiones delegadas de la Comisión Interuniversistaria de Galicia (CIUG) que participan en el desarrollo de las pruebas de selectividad estos días tuvieron que recurrir este miércoles al "sobre de emergencia" –como se conoce a los exámenes de reserva– en Matemáticas II debido a un error que se produjo en la comisión delegada número 12, la que tiene su sede en la facultad de Administración e Administración de Empresas (Ade) de Lugo.

En el examen de las 09.00 horas, correspondiente a Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, se distribuyó, por error, el de Matemáticas II, cuya prueba estaba prevista para las 11.00 horas. Los alumnos tuvieron en sus manos el examen equivocado muy poco tiempo, ya que enseguida se subsanó el error, se recogieron los documentos que se habían distribuido y se les entregaron los correctos. Sin embargo, la comisión delegada número 12, en comunicación con la CIUG, decidió que el examen de Matemáticas II que se había distribuido quedaba anulado y que se sustituía, en todas las sedes, por un examen de reserva totalmente distinto.

Todas las comisiones fotocopiaron en tiempo récord el segundo modelo y ese fue el que se distribuyó en toda Galicia, a las 11.00 horas, entre los alumnos mriculados para hacer el examen de Matemáticas II. De hecho, señalaba José María Aloatnso Meijide, el presidente de la comisión delegada número 13, situada en la vecina facultad de Humanidades, los alumnos que realizaron los exámenes en este centro "no se enteraron de nada, para ellos fue una jornada normal".

TESTIMONIOS. Solo fueron conscientes del contratiempo los alumnos que hicieron Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en la facultad de Administración e Admisión de Empresas. "Nos dieron el examen equivocado, pero enseguida nos lo quitaron, pasarían veinte segundos o así, y luego repartieron el correcto", explicaba Rafa Ávila, un alumno del colegio Galén que hizo esa prueba.

En principio, les dieron instrucciones de no salir al pasillo cuando acabaran de realizar la prueba, para la que tuvieron, además, algún tiempo extra para compensar el retraso. Les indicaron que harían el descanso entre exámenes en la propia aula y que continuarían con la siguiente prueba. Sin embargo, finalmente cambiaron de planes y pudieron salir normalmente antes del siguiente examen.

El presidente de la comisión delegada número 12, Antonio Álvarez, explicó que inicialmente se sopesó la idea de que nadie saliera del aula para evitar filtraciones y continuar con el primer modelo, pero luego se decidió desechar ese examen y usar el de reserva, que se custodia en un sobre cerrado, para que no hubiera lugar a sospecha alguna.

No todos los alumnos que hacían el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales tenían que realizar también el de Matemáticas II, dado que ambas son materias troncales de modalidad, es decir, cada una de ellas es obligatoria en una especialidad de bachillerato, pero también se puede escoger la otra como optativa.

Al parecer, no fue este el único centro en el que sucedió lo mismo, aunque este periódico no pudo confirmarlo. Los exámenes llegan a las sedes empaquetados y colocados según el orden de celebración, pero en algunos casos podrían haber llegado descolocados y, al ser los dos de matemáticas, las comisiones no se percataron del error hasta que se distribuyeron los formularios. Antonio Álvarez señaló que estos contratiempos confirman que el sistema es seguro porque prevé soluciones garantistas para posibles eventualidades.

Susto

Una alumna se desmayó



La equivocación con los exámenes no fue el único contratiempo que se vivió este miércoles en la comisión número 12. Por la mañana, una alumna se desmayó durante la celebración de una prueba. La comisión avisó al 112, pero no fue necesaria su presencia porque en el cafetería se encontraba un médico de urgencias que la auxilió. Afortunadamente, la chica se recuperó enseguida y pudo seguir con las pruebas. La comisión le compensó el tiempo que pasó indispuesta.

Quejas por la dificultad de la parte de escucha del examen de inglés



Junto con la incidencia de los exámenes de Matemáticas, otro de los temas de conversación más populares ayer en la facultad de Ade era la dificultad del examen de Inglés, que se había realizado la tarde anterior. Sin embargo, esta cuestión no era específica de esta sede, sino general en toda Galicia, por lo que reflejaban las redes sociales.



La queja principal tenía que ver con la prueba de escucha. A José Manuel Álvarez, alumno del IES de Becerreá, le pareció "difícil en relación a outros anos, aínda que a min saíume ben", explicaba. Alumnos del IES Lucus Augusti, Galén y Fingoi que hacían comparaciones sobre ese tema a las puertas de la facultad señalaron que "la última frase del listening no se entendía" y que eso dificultaba contestar a una pregunta que versaba específicamente sobre esa parte.



En una de las clases, los alumnos se quejaron de que se escuchaba mal y el presidente del tribunal, profesor de Filología Inglesa, leyó en alto el texto en la tercera repetición. Además, en esta edición de la selectividad cambió el formato de algunas preguntas y también de la prueba de escucha, en la que se incluyeron más cuestiones que demandaban una respuesta precisa, en lugar de preguntas de comprensión en las que había que elegir una opción de las vairas dadas. Esta parte también pasó de contar un punto a 1,5.



Algunos profesores de esta asignatura señalaron que es la prueba de Inglés de selectividad más difícil de todas las comunidades, lo que perjudica a los alumnos gallegos en el acceso a la universidad porque tienen notas en esta materia más bajas.