Érik y Sergi Quintela añoran las celebraciones familiares

Dígame su primer recuerdo del San Froilán.

Érik: El primer recuerdo lo tengo en las cuestas del Parque, con mi madre y mi prima mayor en las atracciones. Mi favorita era el Ratón Vacilón y nos pasamos allí muchísimo tiempo.

Sergi: Uno de mis primeros recuerdos es cuando íbamos en familia a las barracas, comíamos en casa de mi tía y luego nos llevaban a mi hermano y a mí.

¿Cuál fue el mejor San Froilán de su vida y por qué?

É: Todos eran especiales, esperaba todo el año a que llegara el San Froilán. Solíamos pasar las fiestas en familia y comíamos el pulpo en casa de mi tía. Luego nos íbamos todos juntos al parque y nos pasábamos la tarde montando en las barracas.

S: Pues no podría decirte uno, de todos guardo un recuerdo especial porque aprovechábamos para reunirnos toda la familia. Quizás, el último antes del covid por ser la última vez que nos reunimos todos.

¿Y el mejor concierto al que asistió durante las fiestas?

É: Probablemente el de Melendi, fui con todos mis amigos y lo pasamos genial.

S: El de Melendi, estaba la plaza llena, fui con mis padres y tuvimos que ponernos en lo que era Maitines de lo abarrotado que estaba.

¿Qué cosa hizo en un San Froilán del pasado que no volvería a hacer ahora?

É: Me monté muchas veces seguidas en el Barco Vikingo y terminé a punto de vomitar con un mareo increíble. No me he vuelto a subir. De todas formas, es una fiesta que asocio siempre a buenos recuerdos.

S: Pues antes me encantaba montarme en las atracciones, ahora mismo les tengo más respeto. Y siendo sincero, de botellón al Parque, hacía mucho frío…

Con qué se queda, ¿el Tren de la Bruja, la noria o la Tómbola del Jamón?

É: Con el Tren de la Bruja, pero junto a los coches de choque, porque son las atracciones en las que he pasado más tiempo.

S: Nunca he participado, pero creo que la Tómbola del Jamon, esas frases y esa musiquita son algo que te recuerda al San Froilán. A la noria siempre le tuve mucho miedo.

Echando cuentas, ¿en qué se gasta sus dineros en San Froilán o en qué se gastó más?

É: En lo que más he gastado es en los puestos del parque de Rosalía con mis amigos. Nos picábamos entre nosotros a ver quién conseguía los mejores premios.

S: Pues yo creo que de pequeño en lo que más gastaba era en las barracas o en la churrería Don Pepe, siempre paraba al salir de la academia. Ahora mismo te diría que en alguna comida con mi grupos de amigos.

Si estuviese en su mano hacer el programa de fiestas, ¿qué incluiría y de qué prescindiría?

É: Incluiría en el programa de las fiestas algún espectáculo de humor como los que organiza la productora sarriana Etiqueta Negra. Me encantan los monólogos y hay muy buenos monologuistas en Galicia. No excluiría nada de lo que hay en el programa.

S: No prescindiría de nada del programa de las fiestas, cuantos más espectáculos haya mejor. Y añadir, creo que estaría chulo hacer una camiseta conmemorativa de las fiestas patronales para que la use el Río Breogán en un partido.