Erasmus, unha aprendizaxe vital

Se a vida universitaria é unha aventura en si mesma, experimentala nun país alleo é un valor engadido. O programa Erasmus abre a porta a estancias formativas no estranxeiro, pero quen as aproveita asegura que a aprendizaxe vai moito máis aló do que cabe nos libros.

Laura Castro estudou Educación Infantil e Primaria en Austria e en Finlandia, Natalia Rivera fixo o mesmo en Austria, María Soto cursa Nutrición Humana e Dietética en Turquía e Natalia Colino estuda Veterinaria en Estonia.

Son alumnas do campus universtiario de Lugo que cambiaron temporalmente o seu lugar de estudos para ampliar horizontes formativos, tanto a nivel profesional como vital. Todas coinciden en que, se tiveran a oportunidade, volverían facelo.

Laura Castro

Estuda o doble grao de mestre de Educación Infantil e Primaria no campus de Lugo. Hai dous anos tivo a oportunidade de pasar cinco meses en Austria dentro do programa Erasmus. A experiencia foi tan gratificante que Laura Castro non dubidou en repetir. Este curso estivo en Finlandia, de agosto a decembro. Recén chegada a Lugo, di que o balance non puido ser máis positivo.

Esta futura mestra asegura que a experiencia lle resultou "enriquecedora en case todos os aspectos que podería imaxinar. Desde coñecer un sistema educativo tan admirado no resto do mundo ata madurar como persoa".

Conta que levaba medo a afrontar un lugar novo, sen ninguén coñecido, a non ser quen de comprender e aproveitar ao máximo a formación. "Todos eses medos desaparecen nada máis chegar, ao empezar a coñecer xente de distintos lugares que está na mesma situación ca ti e afacerte ao que será o teu novo fogar durante un tempo", explica.

Laura Castro coñeceu en Austria e Finlandia unha educación que lle abriu horizontes

Esa diversidade de compañeiros deulle a oportunidade de "abrir os ollos a un mundo moi diverso e interesante no que admirar as diferenzas e sacar proveito delas".

No ámbito educativo, valora ter coñecido "metodoloxías de ensino e aprendizaxe bastante diferentes ás que temos aquí". Sorprendeulle "a importancia que se lle dá á educación universitaria", que ten reflexo no equipamento e apoio á comunidade educativa.

"A biblioteca universitaria era xigante e contaba con moitos recursos e facilidades. Espazos de traballo en grupo, salas de estudo, lugares cómodos para descansar e mesmo durmir un pouco, ordenadores de mesa e portátiles para quen os necesitase, un amplo catálogo de libros. As aulas estaban todas moi ben equipadas e con material novo", apunta.

O que máis lle chocou foi o clima, "pasar o inverno rodeada de neve", pero tamén "a cultura dos finlandeses, a súa maneira de facer as cousas". Laura Castro explica que "alí a xente é máis tranquila e silenciosa, valoran moito o seu tempo libre para dedicalo a actividades na natureza. Danlle un valor enorme aos espazos verdes, teñen moita vexetación en todas as cidades. Os núcleos urbanos son pequenos e respectan moito a natureza do redor".

Conta, ademais, que moita xente vive en casas nas aforas, cun pequeño xardín, e "non acostuman a poñer os altos muros que empregamos aquí para separarnos todo o posible dos veciños". Engade que poden facelo porque o transporte público funciona moi ben e "teñen autobuses cada media hora para chegar ao centro".

Tamén empregan moito a bicicleta. "A cidade está deseñada para moverse en bicicleta, para aparcala de xeito seguro e incluso para poder arranxala ou inchar unha roda se se necesita. Ao contrario do que podería parecer, a neve non impide usar a bicicleta ou ir camiñando aos sitios".

Laura Castro conta que en Finlandia os horarios tamén son diferentes aos de Lugo. "As horas de luz son escasas. A xente esperta bastante cedo e as actividades do día fanse antes que en España. Despois do traballo adoitan estar na casa coa familia". No tempo libre gústalles "dar paseos en bicicleta, camiñar ata os lagos e facer comida nas múltiples fogueiras públicas que teñen, ben equipadas e con servizos próximos".

En Finlandia valoran o tempo libre, a natureza e non levantan muros altos para separarse dos veciños

A comida non foi un problema para afacerse. "Puiden atopar máis ou menos os mesmos produtos que temos aquí nos supermercados, coa dificultade do idioma para entender o que era cada cousa. O que si hai é diferenza de prezos. Era bastante máis caro que aquí, sobre todo a verdura, a carne e o peixe".

Durante a súa estancia aprendeu a facer algún prato finlandés, pero tamén doutros países, "en ceas internacionais que organizaba a rede de estudantes Erasmus e tamén cociñando cos amigos que fixen doutros países".

E realmente foron moitos porque Laura Castro desfrutou moito destes contactos e coñeceu xente de moi diversas partes do mundo. "Creo que de todos puiden aprender algo novo e grazas a eles desfrutei ao máximo da miña experiencia alí".

Aproveitou a estancia para visitar outros lugares relativamente próximos. "Estiven vivindo en Joensuu, na rexión de Karelia do norte, ao leste de Finlandia. Visitei outras cidades, como Laappenranta e Tampere, o parque nacional de Koli, Helsinki en varias ocasións, Laponia, Noruega, Suecia, Estonia e Letonia". Valora neste aspecto o apoio que tivo dos seus pais, "que me axudaron e me animaron a participar, a visitar e a vivir as máximas experiencias posibles alí".

No Erasmus, a experiencia vital é tan importante coma a formativa. No caso de Laura Castro, di que as dúas foron enriquecedoras, pero que "un dos grandes atractivos é medrar como persoa".

Aínda así, asegura que aproveitou moito o aspecto formativo porque tivo contacto con outros xeitos de entender a educación infantil e primaria. "Observei as cousas ás que lle dan importancia e entendín que aquí estamos demasiado preocupados por sacar as mellores puntuacións numéricas e olvidamos moitos aspectos importantes no desenvolvemento".

Argumenta que no sistema educativo español considérase que "para mellorar debemos meter cada vez máis horas de tres ou catro asignaturas, pero deberiamos pensar que o desenvolvemento humano é global e que ampliar os coñecementos en distintas materias repercutirá nas outras. A educación musical, a artística, o desenvolvemento da autonomía e da independencia, o traballo e o contacto coa natureza, o coñecemento de habilidades manuais deberían ter un peso importante nos currículos e están desaparecendo cada día un pouquiño máis".

Natalia Rivera, en Austria.

Natalia Rivera

Unha percepción similar ten Natalia Rivera, outra estudante do doble grao de Educación Infantil e Primaria que vén de rematar unha estadía en Austria. Valora a oportunidade de coñecer un sistema educativo diferente e de vivir unha experiencia enriquecedora tanto no ámbito persoal como profesional.

"La principal diferencia del sistema educativo austríaco es que no cargan tanto contenido. En segundo lugar, las clases son espectaculares en cuanto a medios, tienen todo lo que te puedas imaginar, y la tercera diferencia significativa es que trabajan mucho la autonomía del alumno, le dan más importancia a eso que a que sepa mucho", explica.

Natalia Rivera fixo prácticas en colexios austríacos e puido comprobar en primeira persoa estas diferenzas, ver a aplicación dun modelo educativo diferente e valorar os resultados.

Natalia Rivera atopou en Austria unha familia, "un sentimiento que no había vivido antes"

Pero á marxe da ganancia profesional, esta futura mestra valora moito a experiencia persoal que o Erasmus lle supuxo. "Éramos nueve en clase. Estaba con estudiantes de Ucrania, de Polonia y de Turquía, pero conocí muchos más de otros países. Fue un intercambio cultural muy grande. Aprendes de otras culturas y también a valorar la tuya. Al ver las diferencias valoro más mi casa, mi país", comenta.

O seu destino foi Klagenfurt, unha cidade algo máis grande que Lugo, "pero con vida de pueblo, muy tranquila". Chamoulle a atención que "a las cinco se hacía de noche y a las seis no había nadie en la calle".

Natalia Rivera estivo de setembro a febreiro en Austria. "La nieve llegó en noviembre. Hasta entonces pudimos salir por las tardes. Íbamos a pasear, a comer al campo. Después llegó el frío y los días eran más tristes. Tuvimos que acostumbrarnos".

Porén, non perdeu o tempo. "Viajé todo lo que pude. Fui a Viena, Salzburgo, Cracovia, Eslovenia y a Budapest, en Hungría, que fue la ciudad que más me gustó".

Había simulacro de ataque dous días á semana, con sereas que se oían en toda a cidade

Do seu paso por Cracovia, en Polonia, comenta que non percibiu sinais da guerra na veciña Ucraína. Onde si o notou foi en Austria. "Me sorprendió que dos días a la semana, siempre a la misma hora, había un simulacro de ataque. Sonaba una alarma que se escuchaba en toda la ciudad para ensayar por si pasaba algo". Os profesores dixéronlles que "si estábamos preocupados en algún momento que hablásemos con ellos", pero non fixo falta.

Natalia Rivera aloxouse nunha residencia de estudantes e axiña creou a súa familia. "Vas con miedo, a un país que no conoces, no sabes qué vas a encontrar. Parece mentira, pero en una semana ya tienes una familia. Es un sentimiento que no se puede explicar, nunca lo había vivido antes".

Sen dúbida, asegura que "es una experiencia que todo el mundo debería vivir, una oportunidad que se da solo una vez en la vida y que te va a cambiar. Merece la pena".

Natalia Colino, en Estonia.

Natalia Colino

Exactamente o mesmo di Natalia Colino, unha estudante de Veterinaria que nestes momentos está en Tartu (Estonia). "Escogí este país porque era totalmente desconocido para mí y quería experimentar algo diferente". E conseguiuno. "La experiencia está siendo distinta a lo que imaginaba, pero no por ello peor. El clima es extremo y la gente es muy distinta, por lo que he necesitado un período de adaptación. Sin embargo, la distancia a la que estoy de casa se ha atenuado con toda la gente que he conocido y las experiencias que me llevo", conclúe.

A primeira sorpresa que levou Natalia Colino foi o clima. "Sabía que iba a haber nieve, pero no pensé que durante tanto tiempo. Aquí hacen vida normal. Hemos llegado hasta menos 20 grados, pero al ser un frío seco, mientras vayas con la ropa adecuada es perfectamente soportable".

Natalia Colino decidiu estudar Veterinaria en Estonia porque era un país descoñecido

Os hábitos de vida tamén son diferentes. "Madrugan mucho y los comercios cierran pronto. Como curiosidad, Estonia se considera uno de los países menos religiosos del mundo, lo que se ve reflejado tanto en las costumbres como en las festividades. Es también un país muy digitalizado. Solo hay dos cosas que tienen que hacerse físicamente, casarse y divorciarse", apunta. Tamén notou unha gran conciencia ambiental. "Te cobran diez céntimos de más en cada botella o lata, que solo puedes recibir de vuelta si las reciclas correctamente".

Unha das maiores dificultades que tivo que afrontar foi o incremento de gastos de alimentación. "La inflación de Estonia duplica la media europea y es la mayor de los países bálticos. Esto hace que la cesta de la compra sea más cara de lo que esperábamos. Los gastos no son los correspondientes a un país del grupo tres del programa Erasmus, en el cual se encuentran otros países con un nivel de vida más bajo que en España", explica. Isto fai que a bolsa de estudos que recibe non cubra os gastos da estadía.

Natalia Colino di que cada vez que sae comer fóra lle dá unha oportunidade á gastronomía local. "He de reconocer que no es mi estilo. Gelatina de carne, arenques... Me quedo con el pan de centeno y los dulces. Los platos típicos suelen ser muy calóricos y consistentes para combatir los meses de frío, acompañados de patatas y sopas".

Mellorou a súa capacidade de adaptación nun clima extremo con costumes diferentes

Deste Estonia viaxou a Letonia, Finlandia, Alemania e Austria, pero di que "a partir de ahora mi propósito es conocer lo que me queda de Estonia. Es un país pequeño, pero muy bonito y con muchas cosas que ofrecer".

Ao principio custoulle afacerse a falar inglés todo o tempo, pero di que "la convivencia lo hizo todo muy fácil". De feito, agora é un dos aspectos que máis valora da estadía. "Es una oportunidad para aprender a desenvolvernos en otro idioma y a mejorar nuestra capacidad de adaptación, que creo que es la herramienta más importante para mi futuro profesional".

María Soto, en Turquía.

María Soto

E se Estonia é un dos países máis laicos do mundo, Turquía é dos máis relixiosos. Alí está María Soto, estudante de Nutrición Humana e Dietética en Estambul. Chegou ata alí atraída "tanto pola cultura como pola gastronomía", e tamén porque "era o único destino ao que podía optar co meu título de inglés, xa que para os outros tiña que aprender italiano ou portugués".

Confesa que "a experiencia está sendo incrible". O que máis lle sorprendeu do país é "o pouco europeo que é". Di que "o estilo de vida está moi influenciado pola relixión e isto pode observarse na forma de vestir dalgunhas mulleres, no trato dos turcos cara os estranxeiros..."

María Soto elixiu Estambul atraída polas diferenzas culturais e gastronómicas

Se os seus compañeiros de Erasmus apuntaban que a vida estaba marcada polas horas de sol, María Soto explica que en Estambul o ritmo está condicionado "polas horas do rezo, tanto en privado como nas mezquitas. Escóitase na rúa por megafonía".

Tamén a relixión condiciona a gastronomía. "O máis impactante é que non se come porco e non o hai á venda en ningún lugar xa que a relixión islámica prohíbe o consumo deste animal".

Aínda non aprendeu a cociñar nada turco, pero xa puido desfrutar dos sabores picantes e especiados. "Como a gastronomía é tan peculiar, hai moitos alimentos que non se atopan no supermercado, como por exemplo algúns tipos de queixos ou nata para cociñar".

A relixión marca o ritmo de vida en Turquía, onde o rezo é sagrado e comer porco está prohibido

Desde Estambul viaxou a outros lugares de Turquía, a Romanía, a Bulgaria e a Exipto. Antes de voltar quere visitar Xordania.

María Soto comparte piso con outros españois. Porén, a sensación de diversidade é igual que a das outras estudantes de Erasmus. "Coñecín estranxeiros, pero tanto o meu grupo de amigos coma os compañeiros de piso son españois, pero cada un dunha parte de España. É divertido porque se observan as diferenzas culturais que hai dentro do propio país".

Di que o Erasmus "estame axudando a abrir máis a mente e a adaptarme a novas situacións". Recomenda a experiencia sen ningunha dúbida. "Animo a todo o mundo a vivir un ano diferente".