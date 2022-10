La artista portuguesa Ana Bacalhau (Lisboa, 1978) llega este jueves al San Froilán, a las 21.00 horas actuará en la Praza de Santa María y se sumará a las fiestas de Lugo.

Graduada en Lenguas y Literaturas Modernas y también en Bibliotecología, alcanzó la fama gracias al grupo Deolinda, al que se unió en 2007 como vocalista y cuyo repertorio se inspiraba en la música tradicional portuguesa —especialmente en el fado—, por la que siempre fue reconocido. En 2009, Bacalhau, que compaginaba su trabajo como documentalista con su carrera musical, abandonó indefinidamente los archivos para dedicarse profesionalmente a Deolinda, lo que supuso "un verdadero punto de inflexión" en su trayectoria. A partir de entonces, comenzó a despuntar como un referente feminista en el universo musical de su país.

Su primera agrupación musical, sin embargo, fue Lupanar, de la que fue fundadora en 2001 y donde comenzó su andadura como vocalista. Con esta misma banda, además, grabó un CD y participó en un álbum tributo a Carlos Paredes, que obtuvo un amplio reconocimiento en su país.

En el año 2005 y en paralelo a todo lo anterior, Bacalhau formó un trío de jazz y blues llamado Tricotismo. Con él quería demostrar al público portugués su capacidad para acercarse a diversos géneros, más allá del fado por el que siempre fue alabada.

Tras su larga etapa en Deolinda, donde compartiría escenario con su futuro marido, el bajista José Pedro Leitão, en el año 2017 lanzó su primer disco en solitario llamado Nome Própio. Ahora, mientras su grupo enfrenta una larga "pausa" que podría ser "para siempre", continúa con su carrera en solitario, centrando su música en "la lucha por una sociedad mejor".

Sus canciones, como Sou como sou, son un himno a la autoaceptación y al fin de los cánones de belleza que tradicionalmente se le han impuesto a las mujeres. ¿Por qué?

Eso es algo que tiene mucho que ver conmigo: yo fui una niña gordita y acomplejada, y eso me llevó a cantar contra los estereotipos y contra los cánones de belleza. Para mí fue muy duro crecer con tantos complejos, y la música me ayudó a vencerlos y a luchar contra una sociedad que nos hace sentirnos mal.

¿Cree que el mundo de la música y de la fama en general sigue estando muy contaminado por estos cánones y estereotipos?

¡Claro que sí! Además, pesa una mirada muy machista sobre ellos. Por ejemplo, si un hombre ofrece una actuación completamente desaliñado, con la ropa sucia o con el pelo despeinado, no hay ningún problema, el público y los medios de comunicación lo consideran un rebelde. Sin embargo, si lo hace una mujer, ¿qué pasa? ¡Todo el mundo la critica! Hasta hace poco ni nos planteábamos estas cosas, ahora cada vez somos más conscientes de ellas y podemos cambiarlas poco a poco, desde dentro y también desde fuera. En cualquier caso, lo que yo siempre digo es que, para cantar, no influye el físico: yo canto igual tenga unos kilos más o menos, o tenga unas arrugas más o menos. ¡Eso no es lo importante!

Ahora que cita las temidas arrugas, ¿envejecer, siendo mujer, es un hándicap más?

¡Por supuesto! Yo tengo 43 años y me siento más joven que nunca, pero tengo miedo de que se me deje de tener en cuenta por mi edad. No entiendo porque cumplir años es visto como algo terrible, en lugar de como el privilegio que es en realidad: ahora sé más, creo que canto mejor, soy más madura, puedo decir más cosas sobre mí misma y puedo conectarme mejor con los demás. ¿Dónde está el problema? Ahora que tengo tanto para dar, no quiero que me cierren, que me callen, que me empiecen a invisibilizar solo porque envejezco.

Usted misma ha reconocido en varias ocasiones que ha tenido una relación compleja con las redes sociales. ¿Por qué?

Sí, es verdad; lo he llevado muy mal. Ha habido momentos en los que me han hecho verdadero daño. Ahora las llevo un poco mejor, pero creo que hay que ser muy prudentes a la hora de utilizarlas. El gran problema de las redes sociales es que pueden utilizarse de forma frívola y superficial para difundir mensajes negativos.

Entonces, ¿es de las que piensan que hacen más mal que bien?

Tampoco es eso. Creo que las redes sociales tienen una parte muy positiva, y es que pueden contribuir a crear comunidades preciosas, donde la gente se sienta reconocida y se apoye mutuamente. El reto es educar e informar a la ciudadanía para que se haga un uso responsable de ellas.

En sus redes, en sus videoclips, en sus conciertos... Siempre se le ve, a pesar de todo, sonriendo. ¿Es importante la actitud?

Es muy importante. Lo que yo quiero transmitir, solo puede hacerse a través de una sonrisa.

¿Le hace sincera ilusión venir a cantar a Galicia?

¡Mucha! Estoy muy feliz de poder estar ahí. Tengo muy buenos recuerdos de Galicia, de cuando cantaba en Deolinda, porque nuestras actuaciones allí siempre fueron muy fluidas. Tengo muchas ganas de volver y de sentir de nuevo el cariño de su pueblo.

Además, en la música que ustedes hacían también había algo de la música tradicional gallega.

Sí, ambas tienen casi una historia en común. Los lenguajes y las melodías de la música tradicional gallega y de la música tradicional portuguesa son muy parecidos, y estar en Galicia, de algún modo, es como estar en casa.