Miguel Cabo Villaverde (Santiago, 1970) é un dos maiores expertos na historia rural e social de Galicia, que nos seus diversos aspectos centrou a maior parte do seu labor investigador. Este xoves estivo en Lugo para presentar A vida desmedida de Basilio Álvarez, a biografía de quen segue figurando como grande axitador do agrarismo galego pero, tamén, unha persoa de carácter irresistible, chea de clarescuros e contradicións que legou unha traxectoria vital que parece máis próxima á novela que á historia.

Revisando por encima a súa biografía sobre Basilio Álvarez, parece que o adxectivo "desmedida" do título é bastante acertado.

Non se pode negar que un ten a sensación de que as nosas vidas son aburridísimas en comparación coa súa. Foi moitas cousas e sempre dunha maneira heterodoxa. Había veces que escribindo me daba unha especie de vertixe porque pensaba que ninguén me ía crer, parecía que mo estaba inventando. É unha biografía absolutamente desmesurada.

Por que elixiu este personaxe?

Eu non o elixín, descubrino traballando noutros temas. Sempre me quedou a curiosidade por Basilio porque é a figura máis coñecida do agrarismo galego e distorsiona en gran medida a memoria do propio paganismo. E, sobre todo, porque non tiña unha biografía á altura. Trátase dunha cuestión de fontes, non hai un arquivo privado nin correspondencia. Si que ten moita presenza na prensa e o mesmo foi fundador de moitos xornais. Falaron del xente como Azaña, Hemingway, Unamuno, Foxá...

Que impactaba de Basilio a este tipo de persoas?

O que impactaba era sobre todo os aspectos máis esperpénticos. De feito, o risco, o meu desafío como historiador, foi sacar a Basilio da anécdota. Practicamente o único nome que se coñece do agrarismo é o de Basilio porque está cheo de peculiaridades e excentricidades. Era cura, porque nunca chegaron a expulsalo, pero é o único sacerdote da diocese de Ourense que foi suspendido de forma permanente. A Azaña e a esta xente chamáballes a atención porque era un cura que andaba de civil por aí pero que poñía a sotana ao entrar nas Cortes: sabía que calquera cousa que fixese ou dixese dese xeito quedaba amplificada. Todo o mundo sabía que convivía con mulleres e que tiña fillos, e era o único deputado do Partido Radical que era sacerdote. O Partido Radical fora fundado como anticlerical por Lerroux, que dixo iso de "entrade nos conventos e elevade as novicias á categoría de nais". Era unha contradición, calquera cousa que facía estaba acompañada polo escándalo. Estivo procesado por subornos. Sendo director do diario católico El Debate pegoulle a un xornalista republicano no hemiciclo e tivo que saír o presidente do Congreso para separalos.

Coma axitador agrario era un cura que dicía frases como 'a dinamita cheira a incenso', tiña un impacto descomunal

Vaia, que o frikismo en política que estamos a vivir nestes momentos xa estaba inventado.

O problema é que só quedamos con iso. Hai frases moi famosas del que circulaban por aí na súa etapa de axitador, como "a dinamita cheira a incenso" ou "se o cacique vos humilla, matádeo, que este cura vos absolverá". Un cura dicindo iso no ano 13 tiña un impacto descomunal.

Pero realmente tivo un efecto relevante no agrarismo?

No agrarismo había moitas tendencias. El privilexiou sobre todo a loita contra o foro e o anticaciquismo, pero apenas presta atención ao colectivismo, á educación ou ao avance técnico. O que era Basilio é un populista agrario, pero tiña un problema, que era un grande axitador pero era un desastre como organizador, nunca conseguiu ter un partido propio.

Adoita pasar...

Si, pero hai xente que é unha boa axitadora e sabe rodearse de bos organizadores. El nunca soubo tampouco rodearse de colaboradores porque sempre acababan discutindo con todo o mundo, mesmo literalmente a golpes. Esa foi a súa gran traxedia: crea unha gran sociedade agraria galega pero nunca puido crear un partido galego agrario. O seu plan cortouse porque o ano 23 comeza a ditadura de Primo de Rivera e el foi o maior apoio en Galicia desa ditadura, é realmente unha contradición ambulante.

Despois da montaña rusa persoal que parece ser escribir esta biografía, cal é a súa conclusión sobre Basilio?

Era unha personalidade complicada. Pero, sobre todo, era un axitador e viviu unha época de grandes cambios sociais nos que el se meteu e protagonizou. Por exemplo, a época da prensa de masas, cando fundou periódicos como La Zarpa; creou unha sección que se chamaba Los zarpazos, que eran unha especie de tuits, unhas sentenzas enxeñosas e mordaces que circulaban entre a xente. Era un líder, un profeta, pero sempre lle faltou unha idea estratéxica clara e a organización. Era moito máis un axitador que un construtor.