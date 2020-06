La Escola Politécnica, primer centro universitario de Galicia con certificado EUR-ACE

La Escola Politécnica Superior de Enxeñaría del Campus de Lugo, que depende de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), acaba de convertirse en el "primer y único centro universitario de Galicia que consigue la acreditación de calidad internacional EUR-ACE para las cinco titulaciones de ingeniería que imparte", según ha informado la propia institución académica.

La concesión de ese certificado de calidad ha sido expedido por la European Network for the Acreditation of Engineering Education (Eanee), en colaboración la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (Aneca) para el título de grado en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria y para el máster en Ingeniería Agronómica.



Esa certificación se suma a la otorgada por los mismos organismos internacionales en el año 2019 para los títulos de grado en Ingeniería Civil e Ingeniería Forestal y del Medio Rural, así como a la titulación del máster en Ingeniería de Montes. Son certificaciones de calidad que, según la USC, "refuerzan" aún más "el prestigio internacional" de este centro.