Envían a prisión a un conductor sin carné que dio positivo en alcohol y cocaína

El juzgado de lo Penal número 2 de Lugo impuso una condena de seis meses de prisión, 1.800 euros de multa y 30 meses de retirada de carné a un conductor que no tenía permiso de conducir y que dio positivo en alcohol y cocaína. El magistrado recoge además en la sentencia que "no hay lugar" a la suspensión de la pena privativa de libertad, por lo que ordena el ingreso en prisión del acusado.

El hombre fue sorprendido sobre las tres de la madrugada del 17 de abril de 2019, cuando conducía un vehículo por la Nacional VI, en el municipio lucense. Los agentes le dieron el alto a la altura del kilómetro 511,500 y comprobaron que no tenía carné porque no lo había sacado nunca. Además, le pidieron que se sometiera a las pruebas de alcohol y drogas e inicialmente accedió.

El conductor dio positivo en alcohol, con una tasa de 0,56 miligramos por litro de aire espirado, y también en drogas, concretamente en cocaína. Sin embargo, cuando le dijeron que se tenía que someter a las pruebas de contraste, se negó, por lo que finalmente fue acusado de tres delitos contra la seguridad vial.

El acusado explicó en el juicio que no era cierto que se negara a repetir las pruebas, sino que únicamente pidió "más tiempo". Sin embargo, los agentes negaron esta versión y el juez consideró "más creíbles" sus declaraciones. Según contaron, las pruebas no fueron inmediatas, sino que, entre la primera y la segunda -que el conductor no llegó a realizar- transcurrieron al menos diez minutos. El acusado recurrió la condena alegando "error en la apreciación de la prueba", pero la Audiencia Provincial de Lugo no ve ningún error y confirma la condena.