Envían a prisión a un profesor lucense por pornografía infantil

Un profesor de un centro educativo lucense ha sido enviado a prisión provisional como supuesto autor de un delito de tenencia y distribución de pornografía infantil. El hombre fue detenido la pasada semana y compareció el viernes ante el juzgado de instrucción número 2, cuya titular, Sandra Piñeiro, ordenó su ingreso en prisión provisional atendiendo a la petición de la representante de la Fiscalía.

Según informaron a este periódico fuentes próximas a la investigación, se trata de un hombre de unos cuarenta años con una vida asentada y estable en la ciudad. Está casado y tiene hijos.

La investigación se habría iniciado después de que la Policía Nacional lucense recibiera el aviso de que desde una dirección IP localizada en Lugo se estaban descargando archivos, fotografías y vídeos, de carácter pornográfico en los que aparecían menores. Tras localizar el domicilio, la Policía procedió al arresto y al registro del domicilio familiar del profesor, en especial los ordenadores y discos duros.

En estos se hallaron más de 4.000 archivos sospechosos. No obstante, y según las mismas fuentes, en lo revisado hasta el momento no habría contenidos de pornografía infantil extrema o con niños y niñas de muy corta edad. Al parecer, la mayor parte del contenido estaría centrado en menores asiáticas cuya edad es a veces difícil de establecer. No obstante, prosigue la investigación y no se descartan más hallazgos que puedan aportar nuevas pruebas al caso.

De cualquier manera, el hecho de que el sospechoso fuese profesor y tuviese un contacto directo y diario con menores fue decisivo tanto en la decisión de la Fiscalía de solicitar la prisión provisional como en la de la magistrada a la hora de dictar la orden, tras descartar medidas menos contundentes como hubiera podido ser una inhabilitación cautelar para ejercer su profesión o acercarse a alumnos.

Al cierre de esta edición, se desconocía si la Consellería de Educación había recibido comunicación de los hechos o si había iniciado algún tipo de expediente interno contra el presunto delincuente. En cualquier caso, este expediente administrativo, que podría finalizar evidentemente con la expulsión del hombre de la docencia, debería ser paralizado inmediatamente después de iniciado, ya que mientras esté abierta la vía penal el resto de actuaciones quedan supeditadas a esta.