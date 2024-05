Mariela Lares, la enviada de Dios al país de la lluvia

Procedencia Santiago del Estero (Argentina)

Profesión Pastora evangélica

Tiempo en Lugo 19 años

En Santiago del Estero no se sale de casa cuando llueve. Mariela Lares comenta que en su ciudad, en el norte de Argentina, "llueve quince días al año. Estás en casa y dices: 'Ya saldré mañana'". En Lugo se sale de casa incluso cuando brilla el sol. Mariela es pastora evangélica de la iglesia local Cielos Abiertos, que forma parte del Movimiento Cristiano y Misionero. Los cielos lucenses están siempre entreabiertos, en un cuarto de hora hay precipitaciones y en el siguiente, aparece el sol.

Ella vio esa luz siendo joven. Trabajaba en un comercio. Tenía una amiga que padecía problemas graves, a los que se sobreponía para lograr ser feliz. "Dentro de ella tenía paz en medio de su tormenta. Tenía una fe. Yo notaba un vacío. Me sentía triste, me faltaba algo; a pesar de que yo no tenía su situación". Su amiga predicaba con una generosidad que complacía a Mariela. "Ella me invitó a su iglesia, pero no quise ir porque yo era católica apostólica y romana. Pero empecé a escuchar el testimonio de su fe".

Mariela fue invitada a un encuentro evangelítico de tres días organizado por el Movimiento. "Yo sentí en mi corazón: 'Esta es tu oportunidad y recibes o no'. El primer día me pudo la vergüenza de hacerme evangelista. La segunda noche fue igual. La tercera noche escuché: 'Es tu última oportunidad' . Y ya, no lo pensé más. Sentí que no podía limitarme a escuchar, tenía que servir a Dios".

A los 22 años ingresa en la congregación. Más tarde se incorpora al discipulado, que dura cinco años. Consiste en vivir en un centro del Movimiento, para formarse y desarrollar labores sociales.

Su marido, Alejandro, acabó un año antes y fue a Madrid en misión. Una mujer de Lugo pidió a la congregación porque el grupo que había en Lugo había desaparecido. Alejandro trabajaba en Madrid de lunes a viernes, y en los fines de semana venía a Lugo para evangelizar. La situación era tan precaria que lo hacía en un domicilio.

Volvió a Argentina un año más tarde para casarse con Mariela. Lo hicieron con la idea, ya decidida, de establecerse en España.

Ambos tienen otros trabajos, además de ser misioneros. El motivo de venir fue religioso. "El llamado me hizo cruzar un océano, dejar una madre, dejar unos hermanos, dejar una familia,... a los que no puede ver cada año, no puedo decir: '¡Qué ganas de tomar un mate con mi madre! Voy un momento'. Tengo que esperar a cuando se pueda. Para eso tienes que tener un llamado. Gracias a Dios estoy con mi marido, que tenemos la misma vocación".

Se establecen en abril de 2005 en Lugo. "Me pareció triste porque llovía, no había tantos edificios pintados de colores, todo era gris, el cielo, la piedra,... yo vengo de Santiago del Estero, donde hace calor y el invierno dura quince días. Ya estaba embarazada, con ese cambio hormonal,..." Transcurridos 19 años y con tres hijos considera que Lugo es su "casa". Aprecia que "la ciudad ya no está tan gris y el clima ha cambiado". Pero al poco de llegar, desesperada, se aferraba a su vocación. "Nunca he extrañado porque teníamos que acomodarnos, una hija que iba a nacer, una obra evangelizadora, buscar un local para las actividades religiosas...".

Alquilaron un piso. "El salón de nuestra casa estaba vacío porque no teníamos muebles. Ahí empezamos. Mi esposo rezaba y tocaba la guitarra", comenta para incidir en que ellos no conciben los oficios sin música. Al aumentar la congregación se mudaron a un local de A Piringalla. Lo mantuvieron durante 18 años. "Allí tuvimos un comedor durante un par de años durante la crisis económica que empezó en 2008". Cuando mejoró la situación se limitaron a entregar alimentos".

El centro Cielos Abiertos tiene un local nuevo, amplio y blanco. Está en un bajo de Lamas de Prado, en el que se reúnen unos sesenta fieles. Se cambiaron hace un par de meses desde su sede en A Piringalla, que fue el barrio en el que el Movimiento Cristiano Misionero comenzó en Lugo. El nuevo espacio es de mayores dimensiones porque la comunidad Cielos Abiertos ha ido creciendo, con fieles que viven, sobre todo, en A Milagrosa e A Piringalla, "aunque tenemos una hermana que viene cuando puede desde la zona de Monforte.

Desde que Mariela y Alejandro viven en Lugo han vuelto a Argentina solamente en cuatro ocasiones por un período de un mes. La última vez fue el año pasado. "Amo a mi madre, amo mi país; pero estoy visita porque mi casa está en Lugo".