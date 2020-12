La muralla -protagonista indiscutible de los premios de dibujo y redacción que, desde hace veinte años, convoca El Progreso- llegó esta edición al certamen acompañada de la otra protagonista de este 2020, la pandemia de covid-19, cuya presencia quedó reflejada en los dos trabajos que se llevaron el galardón: el de redacción, de Lucía Zamora Pérez, y el de dibujo, de Martín Sánchez Patao.

Lucía -que estudia quinto de Primaria en el Ceip Castrelo do Miño, de Astariz, Ourense- habló en Tempos difíciles, el título de la redacción premiada, del mes de marzo, que nos trajo a todos el confinamiento. Martín -de 10 años y alumno del colegio María Auxiliadora-Salesianos, también de Ourense- dibujó a gente de distintas edades, tanto por el adarve como por la Ronda, "luciendo" la prenda más de moda en este año que termina, la mascarilla.

Los Premios Muralla -que este año cumplieron su vigésima edición- fueron entregados este viernes en la planta de impresión de El Progreso en O Ceao con la presencia del jurado formado por la presidenta del grupo El Progreso, Blanca García Montenegro; la alcaldesa, Lara Méndez; el presidente de la Diputación, José Tomé; el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, y la vicerrectora del campus, Montserrat Valcárcel.

Blanca García Montenegro recibió al público "en el corazón del periódico", dijo, refiriéndose a la planta de impresión donde está la rotativa. La presidenta del grupo El Progreso agradeció la presencia de una de los finalistas, procedente de la Escola Rosalía de Castro, de Vigo, y también de los dos premiados, llegados de Ourense, por hacer el viaje hasta Lugo para acudir al acto.

Lara Méndez: "Grazas a El Progreso por esa sensibilidade que ten coa cidade e por ser o xornal de referencia de Lugo e da provincia"

La alcaldesa, Lara Méndez, por su parte, se dirigió a niños, padres y profesores para decirles que este viernes fue "un día de felicidade, ocio e celebración", tras haber ganado o quedado finalistas de esta edición de los Premios Muralla.

El presidente de la Diputación, José Tomé, recordó que, para muchos lucenses, El Progreso era "o periódico", dijo, "e iso é o mellor que se pode dicir dun medio. Destacó, por otra parte, "a sensibilidade dos rapaces ao falar da muralla pese a que, cando foi declarada Patrimonio da Humanidade, no 2000, aínda non naceran".

El delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, puso de relieve, dirigiéndose a los niños, que todos los finalistas y ganadores "tenéis en común esos trabajos maravillosos que habéis hecho en estos tiempos difíciles".

Entre tanto, la vicerrectora del campus, Montserrat Valcárcel, describió los trabajos como "moi emotivos porque dan a coñecer a cidade e o monumento, que é tratado con moito cariño, integrando a pandemia e porque ven como propia a muralla".

Blanca García Montenegro: "Hace veinte años que la muralla fue Patrimonio de la Humanidad y también veinte años de los premios"

Un total de 1.042 dibujos y 74 redacciones se presentaron en esta ocasión al certamen. Los dos ganadores, Lucía Zamora y Martín Sánchez, se llevan un viaje a París para tres personas y 500 euros, y sus tutores, una cámara de fotos.

Lucía Zamora aseguró que había vivido en Lugo cuando era más pequeña y eso le sirvió de inspiración. "Quise escribir sobre lo que veía cuando estaba en esta ciudad", dijo. A su vez, añadió que le hace mucha ilusión viajar a París "para conocer la torre Eiffel".

Martín Sanchez afirmó que siempre le gustó dibujar superhéroes, pero en el confinamiento se dedicó más de lleno. Añadió que no conocía la muralla más que por fotos "pero me parece muy chula, me la imagino como una explanada grande", dijo.

Los finalistas fueron, en dibujo, Mateo Castro-Gil, Karol Perdiguero, Pablo Ramos, Fernando Alexander León y Noa Piñeiro; y en redacción, Aroa Fernández, Adriana Rodríguez, Mara Molezún, Jimena Vázquez y Silvia Díaz. Resultaron premiados los colegios Salesianos, de Lugo, en dibujo, e Insua Bermúdez, de Vilalba, en redacción.