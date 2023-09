Entran a golpes y con navaja en un pub y los condenan a leves multas

Dos hermanos de nacionalidad colombiana –E.G.V. y B.A.G.V.– fueron condenados por entrar a la fuerza en un pub de la capital, golpear supuestamente a varias personas y esgrimir una navaja. La Fiscalía solicitaba seis años de prisión para uno de los jóvenes y cuatro años de cárcel para el otro, pero, finalmente, la jueza del Penal número 1 de Lugo les impuso únicamente sendas multas de 900 y 360 euros.

Los hechos sucedieron sobre las siete menos cuarto de la mañana del 25 de noviembre de 2018, cuando los acusados acudieron a un pub de ambiente latino de la Rúa Poeta Cabanillas y el portero les impidió la entrada. Los dos jóvenes reaccionaron de forma violenta y se liaron a patadas con la puerta del establecimiento. El portero mantuvo su negativa y uno de los acusados lo agarró por un brazo, le rompió la correa del reloj y le propinó una patada en el costado. Acto seguido, se apoderó de un neceser, pero la jueza no consideró probado que contuviera la recaudación procedente de la venta de entradas al local, así como dinero del cambio, que según el propietario del pub ascendía a un total de 650 euros.

En el transcurso del altercado, el otro acusado sacó una navaja "tipo mariposa, de grandes dimensiones", y amenazó con ella al portero y a las demás personas que estaban en el lugar. En un momento dado, el chico le pasó el arma a su hermano y ambos consiguieron acceder al interior del pub "mediante empujones a los empleados y el uso de la citada navaja". Los dos chicos agredieron a varios trabajadores del pub y también atacaron a varios clientes.

Más amenazas

Asimismo, tras entrar a la fuerza en el local, los acusados estuvieron un rato dentro, pero "ante la inminente llegada de la Policía", decidieron marcharse. Poco después, los dos hermanos se encontraron a un chico por la calle, lo amenazaron con la navaja y le dijeron: "Racista, te vamos a matar". Además, le dieron puñetazos en la cara a un hombre que se bajaba de su turismo.

En el juicio por este caso, celebrado en febrero de 2021, tanto el portero del pub como las otras víctimas afirmaron que fueron agredidos por los acusados "de forma violenta". Uno de los empleados del local contó además que le intentaron clavar el arma."Me salvé de casualidad porque me aparté, pero me cortaron la ropa y el cinturón", dijo. Según comentaron los trabajadores, el dueño del pub les había dado instrucciones para que no dejaran entrar a los acusados, "ya que eran muy conflictivos y ya habían protagonizado otras peleas en el pub", señalaron.

Los dos hermanos fueron detenidos y acusados de un delito de robo con violencia e intimidación, otro de amenazas graves, dos delitos leves de lesiones, uno de malos tratos y otro delito leve de daños. Finalmente, la jueza los absolvió del robo y de otros delitos. Uno de los hermanos fue condenado a 900 euros de multa por malos tratos, dos delitos leves de lesiones y uno leve de daños. Al otro le impusieron 360 euros por amenazas.

"Nos cogieron manía", alegaron los dos acusados

En la vista oral, los dos hermanos negaron los hechos. "Nosotros no agredimos a nadie. Solo hubo un forcejeo porque queríamos tomar algo y no nos dejaron. Teníamos una navaja, pero no era para clavársela a nadie. No tenemos corazón para hacer mal a nadie, pero nos cogieron manía", declararon.



Antecedentes

El acusado E.G.V. ya tenía a sus espaldas otras seis condenas por robo, desobediencia, quebrantamiento de condena, drogas, tráfico y agresión sexual. Los acusados alegaron que estaban bajo los efectos de las drogas. La Audiencia Provincial confirmó la condena