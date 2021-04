Entra a robar en un piso habitado y alega que se cayó contra la puerta

Un lucense acusado de entrar en una vivienda habitada de la capital –presuntamente con la intención de cometer un robo– alegó el jueves en el juicio que el día de los hechos se encontraba bajo los efectos del alcohol y se cayó contra la puerta del piso. "No recuerdo muy bien lo que pasó porque yo estaba muy mal. Entré en ese edificio porque me equivoqué y pensé que era mi casa. Después resbalé, me caí contra una puerta y me hice daño, pero no entré en ninguna casa y no tenía la intención de robar nada", dijo.

La Fiscalía, sin embargo, mantiene que acusado acudió a la cuarta planta de un inmueble de la Rúa Montirón sobre las nueve y media de la noche del 23 de mayo de 2017 y forzó la cerradura de la puerta de un piso, "con el objetivo de acceder a su interior y apoderarse de los objetos de valor que encontrara". El inquilino de la vivienda, que en ese momento estaba en el salón, vio al presunto ladrón en el pasillo y corrió tras él, "iniciándose una persecución hasta la vía pública, donde el acusado fue retenido hasta la llegada de las fuerzas de seguridad".

La Policía Nacional acudió al lugar tras recibir una llamada de un joven que regentaba una peluquería en la misma calle y que vio al vecino forcejeando con otro hombre en la vía pública. "El vecino era cliente mío y me pidió que llamara a la Policía porque un hombre había intentado robar en su casa", declaró.

El asaltante fue detenido y acusado de un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa. El ministerio público le aplica una atenuante, ya que reconoce que el hombre actuó "bajo la influencia de bebidas alcohólicas", y solicita para él una condena de un año de cárcel. Pide además que indemnice al propietario de la vivienda por los desperfectos que le ocasionó en la puerta cuando la forzó al entrar.

Tras escuchar los alegatos de las partes y de los testigos, el juicio, que se celebró en el juzgado de lo Penal número 1 de Lugo, quedó visto para sentencia.