El cementerio de San Froilán vuelve a acoger entierros por las tardes desde abril

Los entierros en el cementerio de San Froilán podrán volver a celebrarse por las tardes a partir del próximo lunes, 1 de abril, según anunció la concejalía de Participación e Servizos á Veciñanza, que dirige la nacionalista Cristina López. La excepción serán los domingos y otros días festivos, en los que los sepelios se llevarán a cabo solo por las mañanas.

Los entierros quedaron restringidos a las mañanas en el año 2020, con motivo de la pandemia de covid. Durante muchos meses hubo grandes limitaciones de aforos y, para que pudieran celebrarse y mantenerse las visitas a las necrópolis, el Concello estableció los primeros en horario matutino y las segundas por las tardes.

Las restricciones hace tiempo que quedaron eliminadas, pero otra circunstancia que dificultaba restablecer este servicio público esencial con calidad para los ciudadanos y con unas condiciones laborales adecuadas para los trabajadores es que la plantilla del cementerio no estuvo al completo hasta hace poco.

La necrópolis dispone de tres operarios, tres oficiales y un encargado, que son quienes preparan las sepulturas y los nichos y quienes realizan los enterramientos, aunque hasta ese momento el resto de los servicios los prestan las empresas funerarias contratadas por las familias.

"Somos un cemiterio no que se enterra todos os días do ano e, agora, co cadro de persoal completo melloramos o servizo", destaca la nacionalista Cristina López

La demanda social para que se pudieran volver a celebrar entierros por las tardes era evidente, ya que el hecho de que solo pudieran llevarse a cabo en horario de mañana dificultaba la asistencia a ellos y, en algunos casos, ocasionaba más gasto a las familias. Si el fallecimiento se producía cerca del mediodía, como por norma deben transcurrir 24 horas antes del enterramiento, obligaba a hacer uso del tanatorio durante una jornada más.

A partir del lunes, San Froilán podrá acoger hasta cuatro entierros por la mañana (a las 10.30, 11.30, 12.30 y 13.30 horas) y dos por la tarde (a las 17.00 y a las 18.00 horas). Eso de lunes a sábado, mientras los domingos y los festivos el servicio se ofrecerá solo en los horarios de mañana.

Esos horarios están preestablecidos porque entre cada sepelio son necesarios trabajos de preparación, como mover lápidas o hacer reducciones de restos mortuorios, y también porque en ocasines se producen retrasos entre los oficios. No obstante, si surgen necesidades especiales se atienden siempre en la medida de las posibilidades, destaca la concejala responsable de esta área. "Somos un cemiterio no que se enterra os 365 días do ano", señala López. "Unha vez temos o cadro de persoal cuberto na súa totalidade podemos dar un mellor servizo", explica la concejala.

Antes de la pandemia, y con plazas vacantes, también se hacían entierros por las tardes, pero a costa de un sobreesfuerzo de los trabajadores, a los que además había que compensar económicamente. Se trata, además, de un trabajo que exige esfuerzo físico, por lo que las bajas y los traslados a otros servicios son relativamente frecuentes. De ahí que, en los últimos años, en el seno del gobierno local hubiera voces partidarias de externalizar la prestación de este servicio, como ya hacen otras poblaciones grandes y pequeñas. El área nacionalista, sin embargo, defendió siempre la continuidad de la gestión pública.

El cementerio de San Froilán está abierto para visitas desde las 9:30 a 14:30 horas y desde las 16.00 a las 19.00 horas de lunes a sábado y en ese mismo horario de mañana los domingos y otros festivos. La apertura es ininterrumpida de 9.30 a 19.00 horas los días de más afluencia. En 2024 se fijaron como tales el 17 de marzo, el 5 de mayo, el 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre.