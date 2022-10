Los entes públicos lucenses se ponen las pilas para rebajar su factura energética

Las entidades públicas se están poniendo las pilas en la provincia de Lugo para reducir su factura energética. Están planificando medidas de ahorro no solo por los loables principios de eficiencia y sostenibilidad sino también por criterios economicistas con el fin de cuadrar sus cuentas.

Así, una de las medidas que aplica la USC es reducir los usos del vicerrectorado. La sede de la céntrica Praza Pío XII de la capital lucense ya está cerrada. Solo acogerá recepciones de autoridades y presentaciones de eventos. El resto de actividades se celebrarán en otro edificio del campus, a donde ha sido trasladado el personal.

"Estamos muy preocupados. Estamos adoptando soluciones para anticiparnos", dice el vicerrector de Organización Académica y del Campus Terra, Francisco Fraga, que asegura que la USC es "pionera con respecto a otras universidades" en dar pasos para reducir su factura energética.

Las alarmantes previsiones han puesto en alerta a las entidades públicas. Francisco Fraga explica que este año el sobrecoste energético de la USC ascenderá a 1,3 millones de euros entre todos los centros de Lugo y Santiago, cuando el gasto presupuestado inicialmente era de 4,9 millones.

Este profesor de Física Aplicada conviene en la necesidad que tiene esta institución académica de adoptar "medidas drásticas" de ahorro porque con el mismo consumo de este año y al precio actual en 2023 ese sobrecoste en la factura casi se quintuplicaría, 6,3 millones.

La USC, que ha pulsado la opinión de los equipos decanales de las facultades y las directivas de las escuelas universitarias para conocer sus propuestas, cuenta con un plan estratégico específico que apuesta por la racionalización horaria y la sectorización del uso de la luz y la calefacción. Es decir, siempre que sea posible, se reorganizarán los horarios de docencia e investigación para cerrar antes los centros y no se tendrán encendidos estos servicios en aquellas aulas o despachos en los que no haya clase u otro tipo de actividad.

Punto de partida. No existen fórmulas mágicas. Todo está inventado. Algunas de las medidas que adoptan los organismos públicos ya aparecen recogidas en el real decreto ley de agosto del Gobierno central que establece que la temperatura en los recintos calefactados no será superior a los 19 grados y en los refrigerados no inferior a 27 grados, siempre que la humedad relativa sea entre 30% y 70%.

El benigno otoño está ayudando a contener los costes energéticos. Por ahora hay instituciones, como la Diputación de Lugo, en las que todavía no han encendido la calefacción.

Entre la batería de mediadas de ahorro energético de la administración provincial figuran: la reducción del alumbrado ambiental y ornamental, siempre que no afecte a la seguridad del edificio; apagado de la iluminación interior cuando la luz natural sea suficiente; sistemas de apagado automatizado de los equipos informáticos y audiovisuales y adaptado a los horarios y necesidades de los servicios.

Esta institución impartirá charlas y cursos de formación sobre hábitos de consumo que favorezcan el ahorro de energía, dirigidas tanto a su personal como a los vecinos de la provincia.

A largo plazo, como otras administraciones, prevé introducir geotermia, aerotermia u otras fuentes energéticas.

El Concello de Lugo prevé el ahorro de unos 300.000 euros anuales

El Concello de Lugo ya está acometiendo actuaciones en materia de eficiencia energética en diferentes instalaciones municipales, con fondos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía de España (Idae), que, según sus estimaciones, permitirán un ahorro anual de la factura energética de unos 300.000 euros y una reducción del 74,5% en las emisiones de dióxido de carbono (CO2).

Las instalaciones en las que está adoptando medidas son el centro social de Fingoi; el edificio administrativo del Seminario; la sede de la Policía Local; el edificio de Vías y Obras en el parque de A Milagrosa; las piscinas climatizadas de Frigsa y de As Pedreiras y la Casa do Deporte, entre otras.

Las medidas que se adoptan son el apagado de luces ornamentales, la sustitución de luminarias por otras led, la instalación de placas solares y conectar la iluminación de los edificios al sistema Smart City para que se apague y encienda en función de las necesidades.

Desde el gobierno local se precisa además que todos los edificios nuevos que se proyectan, como el Impulso Verde o el centro social de Lamas de Prado —construidos en madera— ya siguen parámetros de sostenibilidad medioambiental para reducir las emisiones a la atmósfera y disminuir sus necesidades energéticas. Ese mismo modelo se seguirá en la construcción del futuro pabellón polideportivo Lugo Sport Life.

Además, en la renovación del parque móvil, siempre que es posible, adquiere vehículos híbridos.

Xunta: finalizará este año las obras de mejora de su sede

La Xunta prevé finalizar este año las obras de mejora de la eficiencia energética de su edificio administrativo de la Ronda da Muralla, cuya inversión supera los 2,2 millones de euros



La batería de actuaciones incluye la sustitución de las máquinas enfriadoras y la carpintería, la instalación de láminas de control solar en la cubierta y estores motorizados y el cambio de luminarias por otras con tecnología led.



Cierre de puertas



Ya aplica la limitación de las temperaturas de calefacción y refrigeración, un sistema de cierre de las puertas de acceso para que no estén abiertas permanentemente y el apagado del alumbrado exterior a las 22.00 horas.