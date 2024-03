Enterros, festas e teléfono: a receita de Flor Rubinos para chegar ao rural

FLOR RUBINOS (Lugo, 1962) leva dende 1998 no movemento veciñal de Lugo e, aínda que cre que a política non deixa de ser algo parecido —"é loitar polos veciños"— confesa que, cando o 22 de agosto de 2022 empezou a percorrer as 54 parroquias do Concello con Elena Candia, non sabía onde se metía. Acabou con soldo do Concello e volcada en "dálo todo para poñer a Elena na alcaldía", asegura.

Rubinos é o enlace do PP cos veciños da zona rural e dos barrios periféricos e semella que ten ben aprendida a receita para conectar con eles, pode que porque ela mesma vive nunha parroquia (Muxa), porque leva anos á fronte de dúas asociacións veciñais (Polvorín-San Xosé, nas Gándaras, e Piñeiro-Rancho Grande, en Muxa) ou porque aínda hoxe moitos veciños lle lembran como traballaba por eles o popular Serafín Pena Souto, retirado da política en 2007 e falecido en 2016. "É a persoa que máis citan", asegura. E iso que ela non ten inconvinte en sinalar que, sendo aínda só veciña, cando a súa parroquia precisou algo do concelleiro socialista Miguel Fernández, tívoo.

Unha das primerias cousas que ela fai polas mañás é ver as esquelas. Se coñece a familia acode ao tanatorio ou á igrexa. O xoves asistiu a funerais en Torible e Benade. Non falta tampouco ás festas —nesta época, aos cocidos— e asegura que é difícil que non responda ao teléfono. Nun café de media hora atende as chamadas de dous veciños. "Son moitas parroquias e moitos veciños e hai que axudalos sempre que se pode. Chamar ao 112 se fai falta, avisar no Concello...", explica. Como exemplo dunha das últimas xestións sinala un problema que houbo nunhas canalizacións en Calde.

O método do PP, que non é novo, é o que explica os seus bos resultados electorais, presume. Nos tres últimos procesos, o PP gañou en todas as mesas rurais, agás nunha en maio.

Rubinos asegura que cada día lle gusta máis a política, e iso que ten partes "moi duras", como os plenos. Ao principio, sobre todo, sentíase "moi atacada", precisamente por Fernández. "Non lles gusta que levemos veciños para que escoiten o que nos contestan", di. Pero en situacións incómodas está entrenada porque segue na directiva dunha federación veciñal presidida por un Jesús Vázquez que pasou de recoller avais para Candia no congreso de 2016 —para o que tamén ela traballou— a pedir o voto para o PSOE. "Ségueme chamando e sigo indo ás reunións, pero síntome unha especie rara", bromea.