Os ensaios na banda reanúdanse e as baixas, que afectan á escola, cubriranse

A banda municipal de música reanudou este mércores os ensaios, despois de que, o martes, a Policía Local identificara ao músico que exerce de director convidado a petición do sindicato CSIF. Esta central sospeita irregularidades na contratación e onte puxo a situación en coñecemento da Inspección de Traballo.

Porén, a concelleira de educación, Maite Ferreiro, reiterou que non hai ningunha irregularidade e reuniuse cos integrantes da banda, xunto ao director convidado, para aclarar a situación. O Concello programou un concerto da banda municipal en San Froilán (será o día 12) e, como non hai director por xubilación do anterior, contratou á Asociación Músico Crisanto para que toque coa agrupación lucense e a preparación da actuación corre a cargo do director desa asociación.

Ferreiro tamén comunicou que o goberno local aprobou onte as bases para cubrir as baixas e ausencias do persoal docente da escola municipal de música, integrantes á súa vez da banda.

Neste momento hai tres prazas vacantes, pero esta circunstancia non está condicionando o funcionamento da escola, asegura Ferreiro. Este ano hai uns 400 matriculados e unhas 300 persoas en lista de agarda.

Está vacante a dirección da escola. O seu titular, xubilado dende 2016, impartía trombón e linguaxe musical e o seu alumnado foi absorvido por outros docentes que xa ensinaban esas materias.

Outra baixa indefinida é a do docente de gaita, pito pastoril e percusión. O alumnado de gaita e de percusión foi redistribuído entre outros docentes das mesmas especialidades. As clases de pito pastoril non se están a impartir neste momento e son oito os alumnos afectados. A terceira baixa, por motivos médicos, é a do profesor de frauta e coro. Está previsto que se incorpore pronto. Mentres tanto aprazouse o inicio das clases. Por último, está ausente, por un permiso de quince días, o docente de saxofón. Dos seus alumnos estase facendo cargo o profesorado que fai as gardas da escola.