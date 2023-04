Enrique Rozas: "Me da igual ser el dos o el tres en la lista; todos aportamos"

Aspiraba a ser candidato a la alcaldía, algo que no ocultó, y su nombre estuvo en las encuestas del partido cuando este aún no tenía claro a quién presentar. ¿Por qué no dio un paso adelante que usted y algunos militantes y ciudadanos deseaban?

Una parte es lo que piensa la gente de mí y lo que pensaba el partido y otra lo que pensaba yo. Nunca tuve intención de ser candidato aunque agradezco el gran apoyo que he tenido siempre de afiliados y gente de la calle. Cuando llegó el momento el partido habló conmigo y yo me puse como siempre a su disposición. Tuve una conversación con Elena Candia y en cinco minutos le mostré mi apoyo, como siempre hice con todas las personas que encabezaron los proyectos políticos en este Ayuntamiento, y me puse a trabajar.

¿Le ofreció Candia el dos y si fue así cuándo y por qué cambió?

Más que un compromiso de un número determinado, a mí lo que me interesaba era un proyecto de ciudad y sobre todo la confianza en la persona que lo lideraba. Sinceramente, a mí me da lo mismo el dos que el tres. Lo que sí creo es en su capacidad, su liderazgo y que tiene las cosas claras de lo que necesita Lugo. Y como el proyecto era muy atractivo y no tenía ningún motivo para decirle que no y teniendo todo el tiempo que tengo ahora, pues me embarqué.

Va por delante de Antonio Ameijide, que fue sostén del grupo municipal en los últimos años tras haberle pasado por delante, lo que contribuyó a que usted dejara el Concello. ¿Se siente gratificado?

Insisto, al margen de interpretaciones que se pueden hacer, que entiendo perfectamente porque llevo muchos años en política, cada persona que lidera un proyecto tiene libertad total para enfocarlo de la manera que considere. En un momento les toca a unas personas estar en primera línea y en otros, le toca a otras. Todos en el partido creo que debemos estar a disposición y apoyar a quien en cada momento lidere el proyecto.

En todo caso, ¿qué reacciones ha tenido?

La verdad es que me he visto un poco sobrepasado por las muestras de afecto y cariño, que agradezco. Llevo muchos años metido en la vida política, social y deportiva de Lugo y a lo mejor mi carácter también ayuda.

¿Y de los adversarios políticos? ¿Ha recibido felicitaciones o lamentos?

[Sonríe] Hubo un poco de todo. Yo me siento a gusto dentro de lo que es la vida pol´tica. No entiendo la política como confrontación, la entiendo como ánimo de colaborar, cada uno desde el espacio que le toca, por el bien de los ciudadanos de Lugo. Tengo amigos, y puedo decirlo, y muy orgulloso, en todas las formaciones políticas.

No se siente un figurante, pues, como dijo su compañero Ildefonso Saavedra de los miembros de la lista.

En absoluto, creo que no hay nadie que sea figurante.

Habla de carácter. Alfonso Rueda describió a Candia como vendaval por su energía y como motor de reacción por sus prontos. De usted la gente destaca su afabilidad y buenas formas. ¿Es el contrapunto?

No, creo que puedo ser el complemento. Cada uno tenemos nuestro carácter y realizamos nuestro trabajo dependiendo de él, lo que no quiere decir que uno sea bueno y otro malo. Pero bueno, para liderar un proyecto político como a ella le toca en este momento y a mí no me ha tocado nunca, también se necesita actuar con impulso, con energía y con una forma de ser que requiere el puesto. Pero por encima de eso yo valoro muchísimo la capacidad y el trabajo.

De una forma u otra, lleva gran parte de su vida en la política. Hay quien se lo afea...

Estuvo 14 años de gerente del patronato municipal de Deportes y 16 años como concejal y, humildemente, creo que siempre he estado ahí, desempeñando el trabajo que me correspondía en cada uno de los momentos. Yo entiendo que cada uno pueda tener su propia idea. Habrá gente que piense eso, y es muy respetable, y otros piensan que es bueno aprovechar esta experiencia. Contentar a todo el mundo es difícil. Pero yo creo que la experiencia, y sobre todo el conocimiento de la administración, es positivo. Las renovaciones son necesarias, tiene que haberlas, pero eso no implica que la gente que tiene experiencia se aparte simplemente por el hecho de llevar algún tiempo.

En el esfuerzo por atraer votos nuevos, Candia hizo algunas incorporaciones llamativas. ¿Cree que eso puede desmovilizar a los de casa?

En absoluto. Yo creo que lo que pasó en esta ocasión ha pasado siempre. Quien lidera un proyecto tiene la responsabilidad de formar su equipo. Y sí hizo un esfuerzo tremendo por aglutinar.

Exactamente lo de siempre no... En este caso ha ido a por gente que viene de otros partidos, como Agustín Gallego, o Miguel Couto como técnico para su futuro equipo de trabajo en el Concello.

Yo creo que va más por el tema profesional que político, pero yo también soy de los que digo que la política local son las personas. Aquí no se legisla, lo que se hace es arreglar calles, farolas y hacer proyectos de ciudad, y sinceramente creo que lo hace exactamente lo mismo uno desde el punto de vista político que lo hace otro. Lo que hay que tener claro es el proyecto de ciudad, lo que se persigue, y sacarlo adelante.

¿Y cree que esas personas suman?

Claro, evidentemente. Creo que todos los que formamos parte de este equpo aportamos nuestro grano de arena, cada uno desde un ámbito distinto. Sinceramente, creo que es una lista muy completa y no dejada a improvisaciones, ni mucho menos.

Algunos cambios e incorporaciones de última hora sí hubo.

Ajustes siempre tiene que haber, van surgiendo cosas, a lo mejor por la mañana piensas una cosa y por la tarde tienes que reajustarla, pero la idea en conjunto de la lista, hasta donde yo sé, cuidado, creo que está confeccionada con un criterio político y profesional para cambiar el ciclo de esta ciudad, que después de 24 años es necesario.

¿Le ha dicho Candia qué papel le tiene reservado en el Concello?

No, todavía no se ha hecho la distribución de áreas, no corresponde, pero yo me imagino que por mi trayectoria en deportes y seguridad, podría ir hacia ahí.

¿Se ve jugando algún papel en la Policía Local?

La Policía no se puede delegar, pero sí podría hacer de enlace. Pero insisto, no toca.

¿Y si pierden o si, por la razón que sea, Candia asume otras responsabilidades fuera del Concello? Visto que la número dos tiene menos perfil político que el suyo, ¿está llamado usted a liderar el grupo municipal o podrían repetirse las disensiones del pasado?

Buf, estamos hablando de hipótesis, yo no estoy en ese tema, no me corresponde. Yo como militante disciplinado acataré lo que decida el partido. Pero estamos hablando de hipótesis, e hipótesis hay muchísimas, que no solo afectan a mi partido. Candia está muy comprometida con su proyecto para Lugo. El resto son comentarios que a mí no me cuadran.

Sigamos en el terreno de las hipótesis. ¿Que opinión tiene de Olga Louzao [alcaldable de Cs]? Ella aspira a ser llave de gobierno, ¿pero la presión que dice que ha sufrido del PP podría dificultar un hipotético acuerdo si este fuese necesario?

Personalmente tengo buena relación. Políticamente he coincidido poco. Pienso que todos los que están desempeñando su trabajo en el Concello intentan hacerlo lo mejor posible en beneficio de la ciudad, unos con más aciertos que otros. No conozco si todo lo que ha salido en prensa es verdad, pero si aspira a ser llave poca aspiración tiene. Nosotros salimos a ganar con mayoría absoluta porque creemos que es lo que necesita la ciudad, para tener las manos libres y poner en la mesa los proyectos que tiene nuestra candidata.

La campaña que está haciendo Elena Candia resulta llamativa por varias razones. ‘Vende’ acciones del gobierno local, se manifiesta contra la Xunta y pone en apuros a algún conselleiro, como sucedió con la de Vivenda en O Castiñeiro. ¿Vale todo en aras de una mayoría absoluta o se le ven las costuras?

Creo que intenta trasladar que por encima de todo para ella está la ciudad, no quiere que quede la más mínima duda, y si tiene que decir en algún momento determinado alguna cosa la dice.

¿Y cree que lo hace para combatir la falta de lucensismo que algunos le afean o para no repetir errores que con el tiempo se le han achacado a otros candidatos del PP?

Niego la mayor. Si que es cierto que, por las responsabilidades políticas que tuvo, cuando fue elegida presidenta del partido en Lugo, a lo mejor su presencia mediática no era tanta como la que tiene que ser ahora, pero eso no significa que no conozca la ciudad, la conoce y muy bien, porque siempre fue, y lo sigue siendo, enlace de los problemas de Lugo con nuestros representantes en los Parlamentos. Cada maestro tiene su librillo y cada candidato tiene su método, y yo no dudo de que ninguno no buscara lo mejor para la ciudad, pero a mí el método de Elena Candia me gusta mucho.

Hablaba antes de la importancia de tener un proyecto de ciudad. El BNG lo enfoca en gran medida en la movilidad y el PSOE, en la sostenibilidad y en la trasformación económica. ¿Cuál es el del PP?

Le corresponde a ella decirlo, pero ella repite que el modelo del BNG es el de Pontevedra y el del PSOE el de Vancouver y que ella cree que Lugo tiene que parecerse a Lugo, tiene que ser Lugo.

¿Y eso en qué se traduce?

El proyecto del PP engloba todo tipo de soluciones a los problemas que todo el mundo conoce. Yo creo que es un error focalizarlo solo en un área determinada. A un gobierno lo que se le pide es que solucione todos los problemas, no uno en concreto.