La Fiscalía solicita tres años de cárcel para un lucense que supuestamente amenazó de muerte a su expareja a través de diversos mensajes, para acabar haciéndolo físicamente en su coche, donde la coaccionó con una pistola e incluso la forzó a besarle.

Los problemas empezaron ya en febrero de 2017, después de ambos hubieran mantenido una "relación afectiva esporádica", según la describe el fiscal en su escrito de acusación. Fue el principio de meses de semanas de mensajes amenazantes por Whatsapp, hasta que ella accedió a verle una noche para tratar de poner fin a esa situación.

Una vez en el coche, el hombre condujo hasta un solar en el polígono de As Gándaras, estacionando en una vía sin salida. Allí, a oscuras, le ordenó salir del vehículo y le mostró una pistola: "Esto es para que veas lo que te puedo hacer, puedo hacerte todo el daño que quiera, esta pistola no tiene papeles, no quedarían pruebas de que te he matado", le dijo.

Una vez de vuelta a la ciudad, el hombre la arrinconó contra la ventanilla del coche y "la besó reiteradamente" pese a la oposición de la mujer y le impidió salir del mismo bajando el seguro y agarrándola por el cuello. Al final, ella pudo accionar el freno de mano cuando el vehículo reiniciaba la marcha y logró bajarse, pero él la agarró del brazo y la arrastró así unos metros, hasta que ella cayó al suelo.