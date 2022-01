Marta López: "Os enfermos de cancro baixos en minerais teñen menos defensas"

Será porque é docente —imparte clases de Patoloxía Animal na facultade de Veterinaria— ou porque está moi entusiasmada co seu novo proxecto de investigación pero o caso é que a Marta López Alonso non lle fan falta moitas preguntas para explicar as razóns deste novo traballo —que dirixirá xunto con Rafael Monte, director asistencial do Hula— e no que a enfermeira Inés Rivas investigará a interacción dos minerais na aparición do cancro nos humanos. Para levar a cabo este proxecto, púxose en marcha a campaña de micromecenado ‘Minerais contra o cancro’.

De onde parte este interese por estudar a interrelación dos minerais co cancro?

Hai xa máis de dúas décadas que estudamos, desde o grupo de Investigación en Medicina Animal (IMedA) na USC, a importancia que teñen os suplementos minerais na saúde e na produción dos animais. Tamén levo un tempo traballando coa Axencia Europea de Seguridade Alimentaria. E nestes traballos vemos que os minerais inflúen moito na saúde animal ata o punto de que un déficit destes pode desencadear distintas enfermidades. Por outra banda, tamén vivín de cerca un caso de cancro e todo isto me fixo pensar que se podería estudar a posible relación entre a ausencia de determinados minerais coa aparición da enfermidade.

Cales foron as conclusións ás que chegaron sobre a influencia dos minerais na saúde dos animais?

Pois demostrouse que inflúen moito. Por exemplo, a falta de selenio incide na reprodución e na inmunidade dos animais. Vemos tamén que os animais que pasan a maior parte do tempo no monte, en gandeiría estensiva ou ecolóxica, son deficitarios en minerais e están máis abocados a determinados problemas de saúde cós das granxas, onde a súa alimentación está máis controlada e, sobre todo, máis encamiñada a seren animais produtivos. Tamén se levou a cabo unha tese doutoral en cans para ver o seu perfil mineral e viuse que en cancros, especialmente hepáticos, os animais tiñan modificado o seu perfil mineral.

A que se debe que os minerais determinen tanto a saúde tanto animal como humana?

Os minerais forman parte de enzimas que, á súa vez, regulan o metabolismo e certos procesos como, por exemplo, a cicatrización das feridas, o que pode repercutir na posterior recuperación dos pacientes tras unha operación na que se extirpe un tumor canceríxeno.

De que maneira inciden os minerais no cancro?

Son moi importantes porque un déficit destes determina a aparición do síndrome de anorexia-caquexia e tamén os enfermos teñen máis predisposición a ter infeccións e a baixarlles máis as defensas. Por outra banda, se se atenden as necesidades de selenio, a recuperación tras unha operación é máis rápida. Asimesmo, o zinc é moi importante na cicatrización.

A falta dalgún mineral pode chegar a orixinar o cancro?

Si, pode ser a orixe dun tumor. Ás veces hai un predisposición xenética a certos tipos de cancro pero tamén o esgotamento de certos minerais pode ter un efecto oxidante das células. Polo tanto, trátase de manter os niveis axeitados de minerais no corpo para, finalmente, poder controlar ese proceso.

Que van a estudar, en concreto, nesta investigación sobre a relación dos minerais no cancro en saúde humana?

Primeiro, estudaremos o estatus mineral entre a poboación sa a través de mostras de sangue dun mínimo de 400 persoas e despois faremos outro estudio do estatus mineral entre pacientes diagnosticadas hai un ano de cancro de mama. Todo isto ten un custo económico e por iso puxemos en marcha a campaña.

"Pódese doar o que se queira para este estudio desde 5 euros"

Como se levará a cabo a campaña de micromecenado?

As doazóns pódense facer a través da web precipita.es, da Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Fecyt, ou nos petos que repartimos nas farmacias e comercios.Pódese doar o que se queira a partir de 5 euros e ata os 150 o 80 por cento recupérase na declaración da Renta.



Cando pensan empezar?

Xa este mesmo mes. Contamos en ter, para o verán, o estudo poboacional sobre o nivel de minerais.



Contan con atopar unha alta incidencia dos minerais nas pacientes con cancro de mama?

Probablemente. De momento, nos estudios que fixemos con cans tratados no hospital veterinario Rof Codina de distintos procesos (tanto cirúrxicos como con enfermidades), vimos como incidían os minerais na súa saúde.



Por exemplo?

Nos procesos intestinais inflamatorios, apreciábase un nivel baixo de zinc; nos hepáticos, un exceso de cobre, e nos dermatolóxicos, tiñan o níquel disparado. Iso inflúe en que a pel non estea tan sa e, nesta situación, unha bacteria pode afectarlle máis. Vimos tamén que a presenza doutro mineral como é o molibteno é un detector máis precoz que os niveis de urea e creatinina que determinan o dano renal nunha análise de sangue. A verdade é que canto din os minerais e que pouco se lles atende! Moitas veces mesmo hai déficits subclínicos, que non se manifestan, pero que determinan o noso sistema inmunitario.



Cal é o obxectivo principal desta investigación?

Queremos ver que perfil da poboación ten o peor estatus mineral para solucionar isto coa inxesta de suplementos minerais se os necesitamos. Nos animais estabulados en granxas, corríxense moitos problemas de saúde simplemente con suplementos minerais. A falta dalgún mineral pode ser causa de abortos, mortes prematuras ou diarreas. Tamén queremos ver se hai unha relación clara entre a falta dalgún mineral e os tumores de mama en saúde humana e ver se iso inflúe nun peor prognóstico.