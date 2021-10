Regresa Enfermera Saturada con su noveno libro: 'Orgullo enfermero'

Desde que a finales de 2013 vio la luz su exitosa ópera prima, La vida es suero, Héctor Castiñeira (Lugo, 1982) no ha faltado a su cita anual con los relatos protagonizados por Enfermera Saturada. Este jueves sale al mercado el noveno título de esta saga, Orgullo enfermero, y este viernes ya firmará ejemplares en la Casa del Libro, en la madrileña Gran Vía.

Esta nueva obra del enfermero, escritor, divulgador sanitario e influencer lucense es su particular reconocimiento a los protagonistas de la que considera "la mayor campaña de vacunación que la humanidad haya vivido jamás", de la que, a su juicio, "tenemos que estar muy orgullosos".

"Es un homenaje a todas las personas que formaron parte de uno u otro modo de la campaña de vacunación, porque si algo nos está sacando de la pandemia son las vacunas, no tengo ninguna duda", explica Héctor Castiñeira, que hace hincapié en que han sido "millones de dosis de esperanza administradas con orgullo por enfermeros y enfermeras en todo el mundo, los mismos que primero lucharon armados con bolsas de basura y después con una jeringuilla en la mano".

Orgullo enfermero es continuación, según cuenta su autor, de su anterior libro, Nosotras enfermeras. En este recuerda que narraba "cómo la primera ola llegó y barrió con todo". En el que ve este jueves la luz aborda "cómo en apenas unos meses pasamos de ser considerados héroes a ser señalados por negacionistas y personas con fatiga pandémica como villanos".

"Nunca pedimos ser héroes y nunca lo hemos sido, pero tampoco tenemos la culpa de la pandemia", precisa el enfermero lucense que añade que "siempre habíamos estado ahí, en la sombra, y durante unos meses la pandemia y la campaña de vacunación nos sacaron de las sombras para poner nuestro trabajo en portada".

ACTIVIDAD FINANCEIRA. Héctor Castiñeira, que asegura que tiene "muchas ganas de volver pronto a trabajar en el Hula" porque reconoce que "la tierra tira mucho", compagina su prolífica producción literaria y sus espacios de divulgación en la Radio Galega, Radio Nacional de España y El Mundo con su trabajo en el Servicio Madrileño de Salud.



Nuestras vidas han cambiado en los dos últimos años. En su caso, no solo personalmente, también profesionalmente. "La pandemia fue, sin duda alguna, lo más duro que he vivido profesionalmente", afirma el enfermero lucense, que recuerda que "en la primera ola era estar viviendo una catástrofe diaria a la que no veíamos fin, y las siguientes fueron las de la desesperación: cuando creíamos que todo se había acabado, más muerte, más enfermedad y más dolor".

Orgullo enfermero es el noveno libro protagonizado por Enfermera Saturada, una colección que ya suma más de 300.000 ejemplares vendidos. Se han traducido a varios idiomas. Por ejemplo, en Rusia son un éxito de ventas, con más de 20.000 unidades.

"Jamás pensé que el humor ruso se podía parecer al nuestro, pero están gustando mucho. Cualquier día me veo firmando ejemplares en la Feria del Libro de Moscú", bromea Héctor Castiñeira, que se define como "enfermero de zueco y pijama".