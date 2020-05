Enfermera Saturada pone su nota de humor a la crisis sanitaria

La ilustración de la portada, en la que aparece una enfermera con una especie de escafandra pidiendo por medio de un cartel gasas a una compañera que está al otro lado de la ventana de una habitación de aislamiento, podría hacer creer que la obra de Héctor Castiñeira que está a punto de ver la luz va a versar sobre el Covid-19, pero no es así. "Parece algo premonitorio por el traje de aislamiento que luego se hizo tan conocido", afirma el mediático enfermero lucense, que ya la había escrito antes de que se desatase la crisis sanitaria.

El próximo 4 de junio estará en las librerías la nueva obra protagonizada por Enfermera Saturada, El guardián entre el ibuprofeno. Como la media docena de títulos previos de la saga es un juego de palabras inspirado en un best seller de la literatura, en este caso la novela de Salinger El guardián entre el centeno.

"Es un libro de humor, como los anteriores, con ocho capítulos", dice Héctor Castiñeira (Lugo, 1982), que desgrana que Satu cuenta "cómo es trabajar en quirófano o por qué todos salimos tan mal en la foto de la tarjeta de identificación del hospital".

También detalla las principales diferencias entre la infancia de los años 80 y 90 y la actual "a raíz de un contrato que le dan en la planta de pediatría y donde empieza a descubrir que llevar parche por un ojo vago ya no es tendencia y que los niños ya no hacen enjuagues de flúor en los colegios... pero que ahora están llenos de intolerancias, alergias y pieles atópicas, algo que nadie tenía en los 80)".

Este sanitario, que trabaja en la Uci del 12 de Octubre de Madrid, asegura que ahora no está tan preocupado por el contagio

Además, según adelanta su autor, "tratará de descubrir, con la ayuda del programa de televisión Equipo de Investigación y su icónica presentadora Gloria Serra, qué trama se oculta tras los uniformes del hospital".

OBRA SOBRE COVID-19. En este libro aderezado con ironía Héctor Castiñeira no aborda esta pandemia, pero reconoce que "habrá algo un poquito más adelante, ya que nos ha marcado a todos". Advierte de que "para escribir sobre ella necesito reposar todo lo vivido y darle forma". En esta crisis sanitaria, el enfermero lucense, que es colaborador de El Progreso, se ha convertido en un divulgador de salud de referencia en programas de televisión de cadenas nacionales. Ha emprendido una cruzada contra lo que denomina coronabulos y ha denunciado la falta de medios de protección de los sanitarios en España, que ha provocado que más de 49.000 se hayan contagiado.

"Era algo que me preocupaba mucho más cuando no teníamos los equipos de protección adecuados, pero han ido llegando y ya no tenemos que fabricarlos con bolsas de basura o que reutilizar la misma mascarilla durante toda la semana, por eso vas un poco más tranquilo a trabajar", afirma sobre la posibilidad de caer enfermo, ya que trabaja en la Uci del hospital 12 de Octubre de Madrid.

REPUNTE. Su preocupación ahora se centra en que no se produzca un repunte. "En este momento nos encontramos un poco mejor, aunque lejos de la situación preCovid, y lo que más tememos ahora mismo es un rebrote", asegura.

Tras más de dos meses de estado de alarma, la reflexión que hace Héctor Castiñeira es que "gran parte de los sanitarios y de la comunidad científica la habíamos subestimado, yo el primero. No podíamos imaginar que un virus respiratorio actuase con tanta virulencia y con esa alta capacidad de transmisión, y que además tuviese manifestaciones tan variadas y poco habituales". El enfermero lucense añade que la pandemia "llegó en un momento en el que el sistema público de salud llevaba arrastrando años de recortes y estaba debilitado, lo que no ayudó a hacerle frente y hubo que improvisar mucho".