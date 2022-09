La concejalía de cultura, a cuyo frente está el BNG, parece decidida a echar el resto este San Froilán, después de que el año pasado la alcaldesa cogiera las riendas visto que los nacionalistas renunciaban a abrir el ferial por prudencia sanitaria. Entonces Lara Méndez se apuntó el tanto.

Las de ahora serán las últimas patronales antes de las elecciones municipales y el Bloque no escatima recursos para sacar las fiestas adelante —rebajó a la mitad el canon de las casetas del pulpo, por ejemplo— y para que quede claro quién las lleva a cabo. Pero la estrategia le está valiendo críticas tanto de la oposición como de su socio de gobierno. Unas en voz alta y otras en voz baja.

Beatriz Vázquez (PP): "La información de la agenda cultural del Concello ni es completa ni llega a todos los vecinos y turistas"

Por primera vez en la historia, se señala desde el área socialista, el libro del programa de fiestas no lleva saluda de la alcaldesa sino solo de la concejala de cultura, Maite Ferreiro. El año pasado no se editó debido a que el San Froilán estuvo en el aire hasta el último momento. En 2019, los nacionalistas sí decidieron incluir texto y foto de Lara Méndez, al igual que cuando organizó las fiestas en el pasado.

Además, el programa editado comenzó a circular por grupos de WhatsApp de vecinos de Lugo el día antes de que se presentase en la comisión de fiestas, donde están todos los grupos políticos, y después de esa reunión, al socio de gobierno todavía tardó horas en llegar. Esa filtración desde el área de cultura habría sido accidental, según señalan sus responsables, que callan respecto a la ausencia de Méndez en el libro.

Juan Vidal (Cs): "Priorizan los contratos a afines y eso va en contra de los principios progresistas de universalidad y transparencia de los que presumen"

Las faenas entre los socios de gobierno no son una novedad, aunque muchas no trasciendan públicamente. En el BNG no sentó muy bien que, hace unos meses, desde alcaldía se decidiera que todos los asesores empezasen a fichar, al igual que el resto de trabajadores del Concello, una práctica poco habitual en las instituciones cuando se trata de personal de confianza. Sin embargo, desde el PSOE se hace ver que por su parte no existen deslealtades de ese tipo.

La guerra entre gobierno y oposición a cuenta de la gestión de la cultura continuó este jueves en el pleno, a raíz de una moción del PP para pedir un mayor esfuerzo en la difusión de la agenda cultural de la ciudad. "La información que da el Concello ni es completa ni llega a todos los lucenses y turistas", afirmó la popular Beatriz Vázquez tras poner ejemplos de búsqueda en internet y en la web del Concello.

El edil de Cs, Juan Vidal, fue un paso más allá y acusó a la concejalía de "sectarismo". La mayoría de los contratos son con empresas y artistas afines, denunció. El BNG "presume de principios progresistas como la universalidad y la transparencia de los que carece", afirmó.

Maite Ferreiro (BNG): "Sorpréndeme a cantidade de afiliación que temos, e nós sen sabelo! Imos arrasar!"

La acusación fue respondida con ironía por Ferreiro. "Sorpréndeme a cantidade de afiliación que temos, e nós sen sabelo! Imos arrasar!", bromeó en referencia a las próximas elecciones. Más seria, la concejala acusó de "ignorancia" y "falta de participación" de los populares en las actividades que organiza el Concello, ya que de asistir podrían ver, dijo, que en la ciudad actúan muchos artistas de fuera de Lugo y de Galicia y con gran éxito de público.

También afeó a PP y a Cs falta de respeto a esos artistas y grupos. "No critico a los artistas que vienen ni que tengan cercanía política. Les critico a ustedes por priorizar a afines. Claro que vienen otros, pero su participación es exigua. Tengo derecho a decirlo y me reitero. Pero el debate hoy aquí es difundir más la agenda cultural, ¿qué problema hay con eso?". Problema no hay ninguno, opina el gobierno, tampoco de difusión, por lo que BNG y PSOE votaron en contra. Y eso que en las noticias de la web municipal predominan los eventos del PSOE y en las del boletín cultural que emite el BNG a menudo esos no figuran, cuando sí lo hacen algunos de la Xunta.

Lara Méndez (alcaldesa): É un agravio que a Xunta trouxera a Lugo un concerto doutra categoría e que fora de pago, cando en Mondoñedo foi gratis"

Cerró el debate, como es habitual, la alcaldesa, quien afeó al PP que la Xunta trajera a Lugo con el Xacobeo un concierto "doutra categoría" diferente a los que llevó a otras capitales y ciudades gallegas y que encima fuese de pago. En Mondoñedo —que ahora es la medida de todas las cosas, después de que quien fue su alcaldesa, Elena Candia, fuera nombrada candidata en la capital—, fue gratis, remarcó Méndez.