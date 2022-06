"Se enfadó por una chica y aquí estoy", dice el acusado de estafar a un taxista

"Éramos amigos e íbamos juntos de fiesta. Se enfadó por culpa de una chica y yo estoy aquí por un enfado suyo. No le debo nada". Con estas palabras se defendió este viernes en la Audiencia Provincial de Lugo el hombre acusado de contratar los servicios de un taxista y dejarle a deber un total de 637 euros. El acusado —que se enfrenta a dos años y medio de prisión por estafa— aseguró que solía llamar siempre al mismo taxista para que lo llevara a diferentes establecimientos de ocio nocturno de Lugo y A Coruña. "Lo llamaba siempre a él porque teníamos cierta amistad y muchas veces salíamos juntos de fiesta. Me cobraba cien euros por llevarme a otra provincia y siempre le pagué. Incluso le tengo dado propinas. Y no conté todo esto antes para no fastidiarle el matrimonio", señaló.

El taxista, sin embargo, negó las afirmaciones del acusado y aseguró que no eran amigos ni salían juntos. "Era un cliente habitual del sector del taxi y solicitaba este tipo se servicios varias veces a la semana. Siempre llevaba un tocho bastante considerable de dinero y siempre nos pagaba, por eso me fie de él", declaró.

La víctima ratificó además todos los hechos que quedaron recogidos en el escrito del ministerio fiscal, según el cual, sobre las seis de la tarde del 16 de noviembre de 2016, el acusado se dirigió a la parada de taxis sita en la Praza da Constitución —frente a la estación de autobuses de Lugo— y se subió a un taxi. Una vez dentro, "fingiendo su disposición al abono del servicio correspondiente", le pidió al conductor que lo llevara hasta la estación de autobuses de Ourense. El taxista realizó el traslado solicitado y, una vez en el lugar de destino, el acusado se bajó del coche y regresó cinco minutos más tarde. El hombre se subió de nuevo al taxi y le pidió al conductor que lo llevara a un club de alterne de la localidad coruñesa de Guísamo, donde le solicitó que esperase en el aparcamiento.

Sin embargo, el acusado entró en el establecimiento y salió posteriomente del mismo "de forma subrepticia, sin que el referido conductor se apercibiera de ello". La acusación pública mantiene que el taxista permaneció en el lugar esperando al cliente hasta las seis de la madrugada, cuando comprobó que el acusado se había marchado, dejándole a deber la cantidad de 637 euros.

El taxista explicó que, en cuanto comprobó que el cliente se había marchado sin abonar los traslados, regresó a la capital lucense y denunció los hechos en la comisaría de la Policía Nacional. "Lo llamé por teléfono varias veces y no me respondió. Incluso lo llamaron los agentes cuando puse la denuncia y tampoco cogió el teléfono". El agente que prestó declaración este viernes en la vista oral confirmó este aspecto y dijo además que habían recibido más denuncias similares contra el acusado. "Por aquella época tuvimos varias intervenciones con esta persona por impagos y estafas", dijo. De hecho, el acusado tiene a sus espaldas varias condenas por diferentes delitos y llegó a acumular hasta 17 órdenes de búsqueda y captura.

El acusado rechazó llegar a un acuerdo con el taxista

Antes de comenzar la vista oral, la defensa y las acusaciones mantuvieron un encuentro para analizar la posibilidad de llegar a un acuerdo de conformidad, pero el acusado lo rechazó. Según explicó su letrado, "entende que, en todo caso, sería unha cuestión puramente civil; simplemente o pago dunha factura. Cunha conformidade, a pena podería baixar de 30 a 21 meses de cárcere, pero aínda así parécenos desproporcionada porque non existe un ánimo defraudatorio", comentó.



Responsabilidad civil

Además de la pena de cárcel, el fiscal solicita que el acusado indemnice a la víctima en 673 euros más los intereses legales.